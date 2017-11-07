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На Красной площади прошел марш к 76-летию парада 1941 года

На Красной площади прошел торжественный марш в честь 76-летия военного парада 7 ноября 1941 г. Марш начался в 10.00 мск и завершился около 10.45. В нем приняли участие больше 5000 человек, сообщает агентство «Москва». Это кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие Минобороны, воспитанники московских Суворовского и военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, Почетный караул, представленный тремя видами Вооруженных сил, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.

Гостей было больше 7000. В их числе – участники парада 1941 г., руководители ветеранских организаций, участники Парада Победы 1945 г., члены военно-патриотических клубов, поисковых объединений, военнослужащие Минобороны, курсанты военных училищ и кадеты, представители НКО.

В ходе мероприятия с торжественной речью выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в городе осталось 16 фронтовиков, которые принимали участие в параде 1941 г. Он пожелал ветеранам счастья и долгих лет жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Ради марша во вторник отменили движение общественного транспорта по Варварке и Большому Москворецкому мосту. Маршруты автобусов М5 и № 158 были изменены, сообщал ГУП «Мосгортранс».

Перед маршем 7 ноября было пять репетиций, генеральная репетиция прошла 5 ноября.

Парад на Красной площади