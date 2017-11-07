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Собчак потребует отменить закон о гей-пропаганде

Телеведущая Ксения Собчак во время избирательной кампании собирается потребовать отмены закона о запрете гей-пропаганды, который был принят в России в 2013 г. и который ЕСПЧ признал дискриминационным. Как сообщил РБК член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский, телеведущая собирается продолжить публично поднимать темы, которые широко не обсуждаются в обществе и на федеральных телеканалах. В частности, она будет «выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации», рассказал Красовский, Кроме того, в повестке Собчак - установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, прекращение военной операции России в Сирии и борьба с чрезмерным влиянием РПЦ на все сферы жизни, перечислил он.

Собчак 18 октября заявила, что намерена участвовать в президентских выборах 2018 г. После этого она успела уже сделать несколько заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, Собчак заявила, что с точки зрения международного законодательства Крым является украинским (в руководстве России считают присоединение Крыма после референдума законным и вопрос о статусе полуострова считают закрытым), что пора похоронить тело Ленина и необходимо вернуть на выборах в России графу «против всех» в бюллетенях для голосования.

Российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних критиковали на Западе. В частности, протесты высказывались перед зимней Олимпиадой в Сочи. ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев пожаловались на этот закон в Страсбургский суд. ЕСПЧ летом 2017 г. решил, что аминистративное преследование заявителей нарушает их право на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека) и запрет на дискриминацию. Суд не согласился с доводами российских властей, которые объясняли ограничение публичных высказываний по вопросам ЛГБТ необходимостью защиты морали, и отметил расплывчатость использованных в законе формулировок, что привело к расширенному толкованию и применению запрета.

Путь Ксении Собчак