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Глава фонда «Русь сидящая» переехала в Германию

Исполнительный директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова переехала в Германию с 1 сентября, сообщила она в своем аккаунте в Facebook. Решение о переезде, как объясняет Романова, было связано с «доносом», который написал на нее замдиректора ФСИН, в недавнем прошлом майор ракетных войск Анатолий Рудый. «Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», - уточнила Романова.

Обвинения были выдвинуты по итогам обысков, прошедших в начале июня в офисе и бухгалтерии фонда. «Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала», - объяснила Романова. Летом она жила во Франции и Италии у друзей, а к концу ее предельного пребывания в ЕС ей «поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов», которое и было принято.

«Русь сидящая» подала на ФСИН иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на документы. Это произошло еще в августе. Первоначальное решение суда об отказе в возбуждении производства было обжаловано. Предварительное слушание по иску назначено на 6 декабря.

Коллизия возникла вокруг одного из двух юрлиц фонда – ООО «Эр Эс» (Русь Сидящая), учредителем которой выступает Романова. По ее словам, эта организация зарабатывает для фонда около 10% средств. «Для кудринского ЦСР написали свои предложения по пенитенциарной реформе, привлекая маститых экспертов. Или по контракту со Всемирным банком изучили потребности заключенных и их родственников в получении элементарных финансовых знаний, сочинили брошюры (как платить алименты в зоне, как получать пенсии, как квартплату платить, что делать с кредитами, если ты осужден и т.д.) и прочитали почти сотню лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам УИС», - поясняет род деятельности организации Романова.

Из иска «Руси сидящей» следует, что в 2015 г. ООО «Эр Эс» заключило контракт на $194 000 с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (ФРП), который действовал от имени Министерства финансов. Участниками фонда являются аппарат правительства, Министерство финансов и Министерство экономического развития России. «Русь сидящая» перевыполнила свои обязательства по контракту: вместо 30 лекций прочитал 92, вместо 80 интернет-консультаций провел 157, а вместо 30 информационных бесед с семьями заключенных – 32. Благотворительный фонд понес дополнительные расходы – около $4300 и попытался их компенсировать в суде. В компенсации суд отказал, но факт выполнения мероприятий признал и зафиксировал отсутствие «замечаний и возражений» со стороны Минфина. Этот факт является ключевым аргументом фонда в тяжбе с ФСИН.

В ходе проверок «Руси сидящей» Минфин запрашивал у ФСИН информацию о проделанной фондом работе, но служба предоставила недостоверные данные, считают правозащитники. В письме в Минфин от 20 марта, ФСИН утверждала, что из 4300 брошюр в регионы дошло только 723, а лекции в колониях вовсе не проводились, говорится в материалах суда. «Сведения, оспариваемые истцом, сформулированы в форме утверждений и порочат деловую репутацию истца, как лица, добросовестно осуществляющего предпринимательскую деятельность», — отмечают в иске правозащитники.