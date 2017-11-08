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Ткачев назвал сроки выхода на полное самообеспечение России сыром

Через пять лет Россия может выйти на полное самообеспечение сыром, сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас строится сразу несколько крупных сырных заводов: 50-60-70 т в сутки, еще в Московской области планируют создать сырный кластер, а также активно развиваются небольшие сыроварни, перечислил министр.

Полностью отказываться от импортного сыра не надо, отметил Ткачев: «Какой-то процент, эксклюзив - неплохо, пусть будет швейцарский сыр на прилавках наших магазинов». Однако в основном в России должен быть сыр российского производства, добавил он.

Еще недавно Россия зависела от импорта мяса птицы, свинины, растительного масла, напомнил министр. Сейчас же достаточно этих продуктов собственного производства. «Теперь даже и не вспоминаем о других», - отметил Ткачев.