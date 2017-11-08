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Турчак ответил Нарусовой на вопрос о деле Кашина

Избранный сегодня вице-спикером Совета Федерации экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что все комментарии по «делу Кашина» уже дал, и предложил интересующимся ознакомиться с ними в первоисточниках. Так Турчак отреагировал на просьбу сенатора Людмилы Нарусовой - вдовы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и матери Ксении Собчак - объяснить, почему не был допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

«Что касается дела Кашина, все комментарии по этому поводу были даны мною как следствию, так и средствам массовой информации. С ними можно ознакомиться, они открыты, к чему я вас и призываю», - сказал Турчак на пленарном заседании Совета Федерации.

«У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации», - ответил Турчак.

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 г. Он был жестоко избит двумя нападавшими около своего дома на Пятницкой улице в Москве. Кашин говорил о возможной причастности Турчака к избиению как организатора, но заказчиком его не называл. В 2015 г. были задержаны исполнители (суд над ними продолжается), заявившие, что заказчик – гендиректор оборонного холдинга «Заслон» Александр Горбунов, действовавший в интересах Турчака.

Сам Турчак неоднократно называл провокацией обвинения в свой адрес. В последний раз он заявил, что Олег Кашин «был просто использован втемную» в ходе попытки захвата бизнеса, и призвал подождать результатов расследования. Кашин писал, что Турчак был допрошен в связи с его делом лишь на ранней стадии, один раз и чисто формально.

На большой пресс-конференции в декабре 2015 г. президента России Владимира Путина спросили о возможной отставке или отстранении Турчака в связи с расследованием «дела Кашина». Президент заметил, что такое решение должно приниматься на основании фактов, а не публикаций в прессе. Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в том же году лично обещал Олегу Кашину найти заказчиков.

12 октября Путин подписал указ о досрочной отставке Турчака с поста губернатора по собственному желанию. После этого Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Сегодня Турчак был избран вице-спикером Совета Федерации.