Политика

Новости

Хлопонин назвал самый вероятный источник неприятного запаха на юго-востоке Москвы

Закрытая после жалоб президенту Путину свалка «Кучино» является одним из наиболее вероятных источников неприятного запаха на юго-востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», это журналистам заявил вице-премьер Александр Хлопонин. Он отметил, что у неприятного запаха в городе может быть много источников кроме полигона «Кучино», это могут быть автомобили и предприятия.

«Мы ведём большой мониторинг, в этом плане нам предстоит очень сложная работа. Работают разъездные экомониторинги, мы снимаем показатели», - сообщил вице-премьер. Измерения дают превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей, отметил он. Он напомнил, что раньше чиновники считали, что «Московский НПЗ вносит свою лепту» в загрязнение атмосферы. «А на самом деле мы сейчас выясняем, что его воздействие на атмосферу ниже <...> нормативов предельно допустимых норм», - заявил Хлопонин.

Необходимо разработать план рекультивации полигона «Кучино», отметил вице-премьер. Он предположил, что проблема этой свалки будет окончательно закрыта в ближайшие месяц или два.

В апреле-мае на сильный запах жаловались жители Капотни. В мае Мосэкомониторинг зафиксировал выбросы диоксида серы на Московском НПЗ, завод был оштрафован на 400 000 руб.

В конце сентября Росприроднадзор сообщил, что на полигоне «Кучино» в Балашихе допустимая концентрация сероводорода превышена более чем в 625 раз. В природоохранном ведомстве Подмосковья тогда не ответили на вопрос, чем вызвано экстремальное превышение концентрации сероводорода и опасно ли это для людей.

Эксперт «Гринпис России» Василий Яблоков назвал выбросы сероводорода системной проблемой для Москвы и соседних территорий. Газета отметила, что пользователи соцсетей в последнее время часто жалуются на запах сероводорода в отдельных районах Москвы и Подмосковья.

27 сентября Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру из-за сообщений о запахе горящего мусора в Москве. На загрязнение воздуха жаловались жители Западного административного округа и юго-востока Москвы. «Через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора», - говорилось в сообщении.

Закрыть полигон ТБО «Кучино» в Балашихе потребовал президент Владимир Путин после того, как местные жители пожаловались на свалку в ходе прямой линии в середине июня.

Как живут люди у свалки в Балашихе