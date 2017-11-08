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Хлопонин назвал самый вероятный источник неприятного запаха на юго-востоке Москвы

Интерфакс/Ведомости
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Закрытая после жалоб президенту Путину свалка «Кучино» является одним из наиболее вероятных источников неприятного запаха на юго-востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», это журналистам заявил вице-премьер Александр Хлопонин. Он отметил, что у неприятного запаха в городе может быть много источников кроме полигона «Кучино», это могут быть автомобили и предприятия.

«Мы ведём большой мониторинг, в этом плане нам предстоит очень сложная работа. Работают разъездные экомониторинги, мы снимаем показатели», - сообщил вице-премьер. Измерения дают превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей, отметил он. Он напомнил, что раньше чиновники считали, что «Московский НПЗ вносит свою лепту» в загрязнение атмосферы. «А на самом деле мы сейчас выясняем, что его воздействие на атмосферу ниже <...> нормативов предельно допустимых норм», - заявил Хлопонин.

Необходимо разработать план рекультивации полигона «Кучино», отметил вице-премьер. Он предположил, что проблема этой свалки будет окончательно закрыта в ближайшие месяц или два.

В апреле-мае на сильный запах жаловались жители Капотни. В мае Мосэкомониторинг зафиксировал выбросы диоксида серы на Московском НПЗ, завод был оштрафован на 400 000 руб.

В конце сентября Росприроднадзор сообщил, что на полигоне «Кучино» в Балашихе допустимая концентрация сероводорода превышена более чем в 625 раз. В природоохранном ведомстве Подмосковья тогда не ответили на вопрос, чем вызвано экстремальное превышение концентрации сероводорода и опасно ли это для людей.

Эксперт «Гринпис России» Василий Яблоков назвал выбросы сероводорода системной проблемой для Москвы и соседних территорий. Газета отметила, что пользователи соцсетей в последнее время часто жалуются на запах сероводорода в отдельных районах Москвы и Подмосковья.

27 сентября Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру из-за сообщений о запахе горящего мусора в Москве. На загрязнение воздуха жаловались жители Западного административного округа и юго-востока Москвы. «Через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора», - говорилось в сообщении.

Закрыть полигон ТБО «Кучино» в Балашихе потребовал президент Владимир Путин после того, как местные жители пожаловались на свалку в ходе прямой линии в середине июня.

Как живут люди у свалки в Балашихе

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Политика
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Президент Татарстана договорился с Москвой о преподавании татарского в школах

Ведомости
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Преподавание татарского языка в школах Татарстана останется обязательным, об этом руководство республики договорилось с федеральным центром. Как сообщает «Коммерсантъ», это в Госсовете Татарстана заявил президент республики Рустам Минниханов, выступая на сессии Госсовета республики, сообщил о результатах переговоров с федеральным центром по поводу ситуации с преподаванием татарского языка. «Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил руководитель региона. Он добавил, что договоренность подтвердила и министр науки и образования Ольга Васильева, с которой 7 ноября встретился министр образования Татарстана Энгель Фаттахов По его словам, переговоры прошли и с администрацией президента Путина.

В Татарстане ожидают, что будет подготовлен новый федеральный государственный стандарт, по которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю, сказал Минниханов. Обязательным он будет с первого по девятый класс, а затем останется как факультатив, передает «Радио Свобода».

Министр Фаттахов уточнил, что по выбору родителей школьники будут изучать родной язык в объеме 2-3 часов в неделю. Татарский все будут изучать обязательно как государственный язык республики. Ранее эти методические рекомендации прокуратура назвала незаконными.

8 ноября Минниханов попросил прокурора Татарстана Илдуса Нафикова не трогать национальные чувства, передает «Свобода». Он также заверил, что ни одного учителя татарского из школ не уволят. Власти обеспечат достаточное количество преподавателей русского языка, по каждой школе есть дорожная карта.

По Конституции Татарстана, русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. Федеральное законодательство говорит об изучении татарского на добровольной основе. В конце августа президент Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается в регионах это право россиян. Прокуратура постановила, что преподавать национальные языки в республиках можно только по желанию.

Претензии прокуроров к школам вызвали протесты. В конце октября в Госсовете Миниханов спросил Нафикова, зачем прокуратуре «терроризировать» директоров школ и предложил обращаться с предписаниями к нему.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития перестало ждать инфляции выше 3% в 2017 году

Интерфакс/Ведомости
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Минэкономразвития России понизило интервал прогноза инфляции в России на 2017 год после выхода октябрьской статистики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли АТЭС. Теперь и верхняя граница интервала ниже 3%. «У нас был прогноз 2,7-3,2%. Сейчас мы видим диапазон 2,5-2,8%. Ожидаем, что инфляции в годовом выражении до конца года останется ниже 3%», - сказал министр.

Накануне Росстат опубликовал данные об октябрьской инфляции: за минувший месяц она составила 0,2%, а в годовом выражении снизилась до 2,7% с 3% в сентябре. Это рекордное торможение роста цен за все постсоветское время. Однако инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев растут второй месяц подряд, в октябре – до 9,9% с 9,6%.

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Политика
Новости

В Кремле рассказали о запланированных встречах Путина на саммите АТЭС

Ведомости
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На саммите АТЭС президент России Владимир Путин проведет встречи с главами нескольких стран, рассказал его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Интерфакс».

У Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также президентом Филиппин Родриго Дутерте.

При этом помощник президента назвал «вполне логичной» возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. «Вполне логично, что они пожмут руки, что обсудят определенные вопросы», - цитирует его агентство Reuters.

Ушаков сообщил, что российская сторона также готова к проведению обстоятельной двусторонней встречи Путина и Трампа. Временные параметры такой отдельной встречи не согласованы, но возможности изучаются, заметил помощник президента. По словам Ушакова, на встрече президенты могут обсудить международные проблемы - от Сирии до КНДР.

Единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Сам Трамп ранее заявил, что надеется на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.

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Политика
Новости

Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Ведомости
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Конституционный суд Испании сегодня признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятую в одностороннем порядке 27 октября, пишет El Mundo. Суд таким образом удовлетворил ходатайство центральных властей Испании.

Сегодня в Каталонии проходит масштабная забастовка. По сообщениям СМИ, в Барселоне собрались тысячи людей, требующих освобождения заключенных под стражу лидеров лидеров каталонских организаций - «Национальная каталонская ассамблея» и «Омниум культураль», которые выступают за независимость региона от Мадрида. Второе требование - отмена Мадридом действия 155-й статьи испанской конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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Политика
Новости

Суд снова признал экстремистской книгу бывшего полпреда президента о чиновниках

ТАСС/Ведомости
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Мосгорсуд признал экстремистской книгу бывшего полпреда президента в Сахалинской области Виталия Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Это ТАСС сообщил адвокат автора Дагир Хасавов. Суд рассматривал дело повторно.

По словам адвоката, Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты, отменил предыдущее решение Хорошевского районного суда, но самостоятельно признал книгу бывшего чиновника экстремистской. Защита обжалует это решение.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила рассмотреть заново дело о книге в составе трех судей по правилам первичной инстанции.

Хорошевский суд в марте 2017 г. по требованию прокуратуры признал книгу о чиновниках экстремистской, а в мае Минюст внес ее в федеральный список экстремистских материалов. Поводом для уголовного дела стала глава из книги с названием «Евреи во власти». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц, но не нашла побуждения к совершению действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку, сообщало ранее агентство «Москва».

Гулий был задержан 28 января в аэропорту «Домодедово», его сняли с самолета перед вылетом в Кишинев. Как говорил его адвокат Дагир Хасавов, против Гулия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), а поводом стала публикация его книги о современных чиновниках тиражом 500 экземпляров. В ней он решил поделиться мыслями о событиях, свидетелем которых был, занимая различные должности на госслужбе, говорил адвокат. Из аннотаций к мемуарам в интернет-магазинах следовало, что автор критиковал современное чиновничество, хотя и признавал существование отдельных достойных чиновников.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор в ближайшее время проверит деятельность Facebook в России

РИА Новости
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Роскомнадзор собирается в ближайшее время проверить деятельность соцсети Facebook в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ближайшее время будет запланирован ряд надзорных мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации соцсети Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления пользовательских услуг, содержания локальных актов», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки Роскомнадзор сделает выводы о соответствии деятельности Facebook требованиям российского законодательства.

В конце сентября этого года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ведомство заблокирует доступ к Facebook на территории России, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных в 2018 г. По его словам, исполнение закона обязательно для всех. Как уточнял представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, позиция Twitter ясна, в отличие от позиции Facebook. «Надеюсь, в ближайшие месяцы мы это с ними обсудим», - говорил он.

Последний раз сотрудники Роскомнадзора контактировали со специалистами Facebook в конце 2016 г.

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Политика
Новости

Суд отказался принять иск Навального к Путину

Ведомости
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Тверской районный суд не принял иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом на странице в Facebook написал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«Позвонили из <...> суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии», - написал он. По его мнению, дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Жданов отметил, что Навальный подал исковое заявление в защиту своих прав. «В исковом заявлении мы прямо указали, как именно бездействием и действиями Путина нарушаются права Навального», - добавил он.

По его словам, ранее суд не рассматривал подобный иск оппозиционера к президенту России. Жданов отметил, что не знает, по какому именно пункту статьи отказано в рассмотрении иска. «Посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам (нет, ну а что?)», - добавил он. Он пообещал обжаловать решение суда.

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Технологии
Новости

В «Снобе» назначили нового главного редактора

Ведомости
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Главным редактором проекта «Сноб» стал журналист Станислав Кучер, политический обозреватель радиостанции «Коммерсантъ FM», ведущий РБК-ТВ. Работу в проекте он начал с 8 ноября, сообщает «Сноб».

До 2 августа главным редактором проекта был журналист Егор Мостовщиков. Он заявил тогда, что был вынужден уйти из компании по настоянию ее гендиректора Марины Геворкян. Она объяснила, что должность главного редактора проекта несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем.

В июле 2017 г. Мостовщиков и основатель проекта Breaking Mad Залина Маршенкулова объявили об объединении проектов и запуске контентной студии «Мамихлапинатана», которая создает и консультирует медиапроекты для брендов. Редакцию «Сноба» Мостовщиков возглавил в ноябре 2016 г., сменив Лику Кремер.

Станиславу Кучеру 45 лет. На телевидении он работал с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он работал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте.

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Политика
Новости

Турчак ответил Нарусовой на вопрос о деле Кашина

Ведомости/Интерфакс
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Избранный сегодня вице-спикером Совета Федерации экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что все комментарии по «делу Кашина» уже дал, и предложил интересующимся ознакомиться с ними в первоисточниках. Так Турчак отреагировал на просьбу сенатора Людмилы Нарусовой - вдовы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и матери Ксении Собчак - объяснить, почему не был допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

«Что касается дела Кашина, все комментарии по этому поводу были даны мною как следствию, так и средствам массовой информации. С ними можно ознакомиться, они открыты, к чему я вас и призываю», - сказал Турчак на пленарном заседании Совета Федерации.

«У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации», - ответил Турчак.

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 г. Он был жестоко избит двумя нападавшими около своего дома на Пятницкой улице в Москве. Кашин говорил о возможной причастности Турчака к избиению как организатора, но заказчиком его не называл. В 2015 г. были задержаны исполнители (суд над ними продолжается), заявившие, что заказчик – гендиректор оборонного холдинга «Заслон» Александр Горбунов, действовавший в интересах Турчака.

Сам Турчак неоднократно называл провокацией обвинения в свой адрес. В последний раз он заявил, что Олег Кашин «был просто использован втемную» в ходе попытки захвата бизнеса, и призвал подождать результатов расследования. Кашин писал, что Турчак был допрошен в связи с его делом лишь на ранней стадии, один раз и чисто формально.

На большой пресс-конференции в декабре 2015 г. президента России Владимира Путина спросили о возможной отставке или отстранении Турчака в связи с расследованием «дела Кашина». Президент заметил, что такое решение должно приниматься на основании фактов, а не публикаций в прессе. Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в том же году лично обещал Олегу Кашину найти заказчиков.

12 октября Путин подписал указ о досрочной отставке Турчака с поста губернатора по собственному желанию. После этого Медведев назначил его и. о. секретаря Генсовета партии. Сегодня Турчак был избран вице-спикером Совета Федерации.

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Экономика
Новости

Минтруд назвал сроки перехода на электронные трудовые книжки

ТАСС
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Минтруд переслал заинтересованным министерствам и ведомствам концепцию перехода на электронные трудовые книжки. Речь идет о пакете законопроектов и подзаконных актах. Об этом рассказала замминистра труда Любовь Ельцова.

По ее словам, на данный момент рассматриваются две даты перехода на электронные книжки - 1 января 2019 г. или 1 января 2020 г. До сих пор идет обсуждение, сторонам социального партнерства необходимо будет договориться по всем вопросам, связанным с переходом. «Нужно достичь согласия и готовности всех хозяйствующих субъектов к такой работе», - отметила она.

«Все будут смотреть, давать предложения, потому что это очень большой пакет, затрагивает слишком много норм, которые за это время накопились», - добавила Ельцова.

В апреле этого года вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что полный отказ от трудовых книжек старого образца произойдет, когда Федеральная налоговая служба запустит единый реестр.

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Экономика
Новости

Силуанов заявил о согласии Венесуэлы на условия реструктуризации долга в $1 млрд

ТАСС/Ведомости
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Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд. Как передает ТАСС, это сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Венесуэльцы подтвердили условия, о которых мы договаривались», - сказал он.

Ранее министр говорил, что Россия готова дать Венесуэле отсрочку по выплате долга. Первый транш выплат Венесуэла сможет выплатить по льготным условиям. Российская сторона согласна сделать для первой части долга «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а «бОльшую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу», цитировал Силуанова «Интерфакс».

В начале сентября Силуанов говорил, что Венесуэла попросила реструктурировать ее долг.

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. 4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро перед встречей с президентом России Владимиром Путиным назвал предметом переговоров долг нефтяной PDVSA России.

В начале ноября Мадуро заявил, что берет курс на рефинансирование и реструктуризацию внешнего долга государства. По его словам, правительство попросит кредиторов о добровольной реструктуризации внешнего долга, но во время процесса переговоров будет продолжать выполнять свои обязательства.

Аналитики оценивают общий госдолг Венесуэлы (включая долг PDVSA) в $100-150 млрд, писала газета The Wall Street Journal. Его точный объем неизвестен, так как правительство, например, имеет огромную задолженность перед поставщиками, к нему предъявлены иски из-за национализации активов. На рынке обращаются облигации правительства и PDVSA на $60-70 млрд, известно о двусторонних кредитах Китая более чем на $60 млрд и долгах примерно на $5 млрд международным организациям - в частности, Межамериканскому банку развития.

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