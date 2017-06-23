Как живут люди у свалки в Балашихе
После прямой линии Путина свалку закрыли, но проблема накопившегося мусора еще не решена
23 июня закрыли полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Неделю назад президенту Владимиру Путину местные жители пожаловались на близкое расположение свалки к жилым домам
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С 6 часов утра пятницы ворота полигона закрыты, на въезде установлены бетонные блоки
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Деревня Фенино располагается в 200 м от свалки, что не отвечает санитарным нормам
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Полигон «Кучино» был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера
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Свалка площадью около 50 га видна из космоса
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Каждый год на полигон свозили до 600 000 т отходов как из Московской области, так и из Москвы
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За последние три года в Подмосковье закрыли 21 полигон из 39, заявлял после прямой линии президента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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«Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - объяснял губернатор проблему с вывозом мусора
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По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, из бюджета Подмосковья на разработку проекта рекультивации будет выделено около 50 млн руб.
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По словам чиновника, это будет первый рекультивируемый полигон такого масштаба
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В деревне Фенино для полива огородов используют воду из источника, который расположен недалеко от свалки
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На фото река Пехорка. Местные жители жалуются, что ее воды регулярно загрязняются, о чем свидетельствует отвратительный запах
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По данным СМИ, многоэтажные жилые дома, построенные в 1 км от свалки, были сданы в эксплуатацию несколько лет назад
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Путин во время прямой линии обратил внимание на то, что жилой дом в видеосюжете был построен рядом со свалкой уже после того, как она образовалась
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В тот же день Следственный комитет начал выяснять, кто разрешил построить жилье рядом с полигоном
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22 июня Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в течение месяца и велел министру природных ресурсов Сергею Донскому подготовить все необходимые для этого документы как можно скорее
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В тот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свалку закроют с 23 июня, а заявка на ее рекультивацию будет подана 22 июня
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