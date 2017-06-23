Место для жизни

Как живут люди у свалки в Балашихе

После прямой линии Путина свалку закрыли, но проблема накопившегося мусора еще не решена
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