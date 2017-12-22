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Джонсон заявил о сложностях в отношениях между Россией и Великобританией‍

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания надеется на улучшение двусторонних отношений с Россией. По его словам, на данный момент в отношениях Москвы и Лондона есть сложности.

«Мы хотели бы добиться увеличения экспорта в Россию, сейчас мы экспортируем товаров на 5 млн фунтов стерлингов», - отметил Джонсон по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Британский министр призвал Лаврова «трудиться вместе для решения сложных вопросов», по возможности сотрудничать в тех областях, где Москва и Лондон могут добиться преимущества в будущем. Как уточнил Джонсон, несмотря на западные санкции, товарооборот двух стран увеличился и Лондон одобряет такую тенденцию.

В свою очередь Лавров назвал переговоры с Джонсоном своевременными. Он считает, что они помогут наладить российско-британские отношения во многих областях. «Они помогут нормализовать наши отношения во всех перечисленных, да и других областях тоже», - отметил он на совместной пресс-конференции с Джонсоном.

Лавров объяснил в ходе переговоров позицию России по Украине. «Касались ситуации на Украине, наша позиция была доведена», - передает его слова ТАСС. При этом Джонсон заявил Лаврову о неизменности позиции Лондона по вопросу принадлежности Крыма. «Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины», - сказал британский министр.

Лавров также сказал, что Москва ни в чем не обвиняла Лондон, хотя в свой адрес слышала довольно «оскорбительно сформулированные» заявления о том, что якобы Россия одобряет преступный режим в Сирии, является агрессором, оккупантом, захватывает чужие территории». Лавров заявил, что на подобные обвинения, которые исходили от британских властей, официальных лиц, от СМИ, Москва «никогда не срывалась на встречную агрессию», передает «Интерфакс».

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что считает положительным визит Джонсона в Москву. «Он понял, что ему необходимо общаться с нашим министром иностранных дел», - сказал он. Джабаров отметил, что по многим вопросам у Москвы и Лондона противоположные мнения. Он надеется, что Россия и Великобритания начнут активнее сотрудничать по вопросу борьбы с международным терроризмом. По мнению Джабарова, не стоит забывать, что США имеют большое влияние на внешнюю политику Великобритании.