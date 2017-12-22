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Шойгу доложил Путину о выводе российских войск из Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии. Об этом передает «РИА Новости».

Приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен, отметил Шойгу. В Сирии останутся три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе, добавил он.

Через Сирию прошли около 50 000 военных из России, из них более 14 000 получили госнаграды, приводил данные министр обороны. Ранее Путин оценил действия российских военных в Сирии на «отлично». ИГИЛ (запрещено в России. – Прим. «Ведомостей») – не просто группировка, а целая террористическая армия, которая хорошо организована, сплочена, вооружена, обучена, отметил российский президент.

Путин отдал приказ вывести российских военных из Сирии 11 декабря. Тогда он отмечал, что это займет не один день, однако точных сроков он не назвал.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска