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The Bell оценил стоимость «корзинки с колбасой» от Игоря Сечина

Стоимость подарка от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина может превышать 3000 руб., подсчитал The Bell. Подарки дороже этой суммы чиновникам запрещено принимать.

Корзинка с колбасой «от Иваныча» - традиционный подарок от Сечина, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. В этом году в корзинке с подарком нашлось четыре бутылки вина «Усадьба Дивноморское» (две белого и две красного), шесть мандаринов и различные колбасы на 2,5 кг, пишет The Bell. Средняя стоимость бутылки вина «Усадьба Дивноморское» от «Абрау-Дюрсо» в рознице составляет около 3000 руб., с максимальной скидкой за опт бутылка вина может обходиться «Роснефти» в 1550 руб., сказал председатель совета директоров компании Павел Титов.

Колбасы могут изготавливаться из мяса, которое добывает сам Сечин, уточняет The Bell. Когда у руководителя «Роснефти» нет аврала на работе, он с удовольствием охотится на крупного зверя, в России это чаще всего олень, писал Forbes. Корзинку к Новому году «от Иваныча» просто принесли и оставили в приемной, рассказал The Bell федеральный чиновник. По его словам, он в этот момент был на совещании. «И что мне с этим делать? Отправить обратно?» - пожаловался The Bell другой собеседник.

Ранее The Bell сообщал, что сотрудники министерств и госкорпораций отказываются от новогодних подарков в виде корзин и коробок после дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки. Именно «корзинка Сечина» - самое известное вещественное доказательство по его делу. Корзинка с колбасой «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела не имеет», говорил «Ведомостям» вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.