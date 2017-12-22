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Генпрокуратура внесла представления главам ФТС, Россельхознадзора и Роспотребнадзора

Генпрокуратура по поручению главы государства Владимира Путина проверила исполнение запрета на ввоз в Россию запрещенной продукции. По результатам проверки надзорное ведомство внесло руководителям ФТС, Роспотребнадзора и Россельхознадзора представления об устранении нарушений закона, передает RNS со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, соответствующая информация направлена министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Речь идет о выявлении и пресечении незаконной деятельности по ввозу на территорию России запрещенных овощей, фруктов и прочей продукции.

Как установило ведомство, несмотря на введенный на федеральном уровне запрет, санкционная продукция продолжает поставляться на территорию России и реализуется на внутреннем продовольственном рынке. «Этому способствуют упущения, допускаемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти», — отметил Куренной.

За последние два года прокуроры пресекли свыше 11 000 нарушений в данной области. «Внесено свыше 2000 представлений, по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 4000 лиц, в суды направлено около 700 исков», — отчитался он. О результатах проверки было доложено президенту Владимиру Путину.