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Российские ученые написали открытое письмо с критикой интервью Бортникова

Группа российских ученых раскритиковала интервью директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александра Бортникова, которое он дал «Российской газете» накануне Дня работника органов безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Академики и члены-корреспонденты РАН написали открытое письмо с критикой. По их мнению, в тексте интервью содержится оправдание сталинских репрессий. Бортников, как они сочли, не упомянул о многочисленных жертвах репрессий среди простых граждан. В письме они напоминают, «какое огромное количество замечательных ученых было уничтожено в расцвете своей деятельности», и призывают общественность присоединиться к их беспокойству.

Открытое письмо «Коммерсанту» передал физик, академик РАН Сергей Стишов. По его словам, письмо было составлено после того, как «Российская газета» опубликовала интервью Бортникова. Беседа была посвящена столетию Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), преемницей которой считается ФСБ.

В начале интервью Бортников говорит, что хочет «ответить на некоторые спорные вопросы», чтобы «объективно оценивать прошлое». При ответе на вопрос о репрессиях 1930-х гг. Бортников сосредоточился на судьбе самих чекистов. По его словам, 22 618 работников органов госбезопасности сами стали жертвами репрессий. «Их место занимали люди <…> готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны перегибы в работе ОГПУ-НКВД на местах», — сказал в интервью Бортников. Он также отметил, что чекисты действительно боролись с реальными «заговорщиками», а также с чиновниками, «погрязшими в коррупции, чинившими произвол и самосуд». В интервью он так и не сказал о судьбе простых граждан, которые, по оценкам историков, составляли большинство среди жертв сталинских репрессий.

«Когда я прочел интервью, где господин Бортников рассказывает, что большинство решений в 1930-х были по делу… Что путем репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников… Мне захотелось спросить: а за что наказывали ученых? — сказал "Коммерсанту" Сергей Стишов.— За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?»

В письме ученых говорится, что «впервые после XX съезда КПСС одно из высших должностных лиц оправдывает массовые репрессии 1930–1940-х гг.». По его мнению, в этот период выносили неправосудные приговоры, применялись пытки, совершались казни. Сотни тысяч ни в чем не повинных людей погибли. «Расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике», - говорится в письме. В России огромное количество замечательных ученых, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности. В письме говорится и об уничтожении высшего командного состава Красной армии, миллионы советских людей «оказались в тюрьмах и лагерях».

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