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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН одобрил ужесточение санкций против КНДР в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября, передает Reuters. Ограничения коснулись поставок нефти и продуктов нефтепереработки. Странам также предписано высылать на родину северокорейских трудовых мигрантов. Проект резолюции был внесен на голосование США. Все 15 стран - членов Совета безопасности проголосовали за ужесточение санкций.

В документе осуждается ноябрьский запуск ракеты, а также ставится ультиматум властям КНДР. От страны требуется не осуществлять в будущем «пуски баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций».

Резолюцией разрешаются поставки сырой нефти в КНДР в объеме до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - 500 000 баррелей.

В 2017 г. это уже четвертая резолюция, ужесточающая санкции против КНДР.