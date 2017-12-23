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Путин заявил о необходимости перемен в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения. От этого, по его словам, будет зависеть то, каким будет будущее.

«Необратимость достижений и перемен – это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан», - сказал Путин, выступая на съезде «Единой России».

Планы по развитию России могут быть реализованы только в условиях национального согласия, считает президент. Он также заявил о необходимости расширять механизмы прямой демократии. «Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурсы развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили - от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», - сказал Путин.

Залог необратимости демократических перемен в стране Путин видит в сильном и свободном гражданском обществе. «Такое общество отторгает популизм и пустую болтовню», - отметил Путин.

Что сказал на итоговой пресс-конференции Путин