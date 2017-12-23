ТАСС сообщило об угрозе обрушения в жилом доме в Омске после взрыва газа
В десятиэтажном жилом доме в Омске из-за хлопка газового баллона произошло обрушение внутренней перегородки стены, сообщили в МЧС. Спасатели эвакуировали 75 жителей дома.
Как уточнили в администрации Омской области, в доме не был проведен газ. Взорвался газовый баллон на кухне трехкомнатной квартиры на девятом этаже. Пожара не было. Пострадала хозяйка квартиры, она доставлена в больницу с травмами средней тяжести.
Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора региона, провел заседание оперативного штаба на месте происшествия.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сохраняется угроза обрушения десятого этажа. В воскресенье в Омск будет направлен комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания.
Жильцов дома разместили в гостинице «Иртыш». Всего в пострадавшем доме зарегистрированы 260 человек, добавил собеседник агентства.