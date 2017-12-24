Политика

Новости

Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты

Недавно осужденный за мошенничество основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты России на выборах 2018 г., сообщил руководитель предвыборного штаба Максим Шингаркин.

«Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем - и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех", — сказал Шингаркин.

На опубликованном сегодня видео Полонский после собрания несет в ЦИК документы для выдвижения с надписью «за всех».

О намерении выдвинуться на президентские выборы в 2018 г. бизнесмен заявил 8 ноября, а затем объявил, что собирается совместить президентскую предвыборную кампанию с бизнес-проектом стоимостью 1 трлн руб. По его оценке, будущее за предпринимателями - президентами государств, сказал тогда Полонский и привел в пример президента США Дональда Трампа.

Очередные выборы президента России назначены на 18 марта 2018 г., избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году