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Гватемала вслед за США объявила о переносе посольства в Израиле в Иерусалим

Ведомости
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Президент Гватемалы Джимми Моралес поручил начать работу по переносу посольства своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля, (Беньямином) Нетаньяху… Одной из наиболее важных тем является возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Поэтому я сообщаю, что я поручил канцлеру начать работу по реализации этого плана», - заявил Моралес, обращаясь к соотечественникам.

В начале декабря о переносе посольства в Иерусалим объявил президент США Дональд Трамп. Это заявление спровоцировало акции протеста в ближневосточных странах. 19 декабря Совбез ООН вынес на рассмотрение резолюцию с осуждением этого шага, но принятие документа было заблокировано Вашингтоном. 21декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании Иерусалима столицей Израиля. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США пересмотрят свои взносы в помощь странам, проголосовавшим против воли Вашингтона.

22 декабря Нетаньяху назвал решение Генассамблеи «нелепым», уточнив, что Израиль его полностью отвергает. Иерусалим — наша столица. Всегда была и всегда будет», — сказал он. Тогда же израильский премьер заявил, что ведет переговоры с несколькими странами о переносе их посольств в Иерусалим. 

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Администрация Трампа представит список близких к Кремлю «плохих парней»

Ведомости
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Список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, так называемый «Кремлевский доклад», Белый дом представит в Конгресс США до конца января. Многие конгрессмены хотели бы использовать его как основу для составления нового санкционного списка, рассказал «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. «Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 г., когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - пояснил он.

Фрид отметил, что в Конгресс должен быть представлен список персоналий «близкого круга президента» Владимира Путина. «Я призвал администрацию, в том числе публично, не гнаться за количеством и не стараться «перевыполнить план», как говорят у вас в России… Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», - пояснил он. В документ также должна войти информация об активах членов семей фигурантов списка. Фрид не рекомендовал бы включать в него, например, министров иностранных дел Сергея Лаврова и обороны – Сергея Шойгу. Рид считает, что чиновники действующей администрации США сконцентрируются на таких людях как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, уже внесенных в санкционный список США.

Бывший представитель американской администрации отмечает, что список должен быть «компактным», он был бы шокирован, если бы с перечень вошла тысяча фигурантов. Задача Белого дома – не запретить успешным бизнесменам вести бизнес с США, а подать сигнал о недовольстве политикой Кремля.

При составлении списка Белый дом обычно пользуется как открытой информацией из СМИ и экспертных докладов, так и данными спецслужб. Также к докладу причастны Минфин и Госдепартамент. «Они задействуют все источники информации. Насколько мне известно, в администрации сейчас кипит работа над ее сбором», - рассказал Фрид. По закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), список может быть как полностью публичный, так и секретный. Сейчас определяется, какой вариант предпочтительнее.

Попадание в список не значит, что против его фигурантов санкции будут введены автоматически, но возникает риск того, что в будущем они будут внесены в SDN – Specially Designated Nationals List или список граждан особых категорий. Американцам запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения. «На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США», - пояснил Фрид. Европейские банки напрямую не участвуют в этой системе, но они могут счесть, что взаимодействие с фигурантами списка связано с более высокими рисками». Практика такова, что при внесении в SDN фигурант списка «теряет доступ к услугам большинства западных банков. Такова практика», - подчеркнул Фрид.

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Новости

Силуанов назвал ожидаемый Минфином рост ВВП

ТАСС
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Экономический рост в России по итогам 2017 г. может достичь 2%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. «В этом году мы ожидаем от 1,8 до 2% темпы экономического роста», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

В середине декабря Банк России оценил темпы роста экономики по итогам года в 1,7-2,2%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила журналистам, что прогноз «ближе к нижней границе сейчас». В 2018 г. в ЦБ ожидают роста российской экономики в диапазоне 1,5-2%.

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Новости

Миронов объяснил поддержку Путина отсутствием перспектив у кандидата эсеров

Интерфакс
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«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержит кандидатуру Владимира Путина, подтвердил сегодня лидер парламентской партии Сергей Миронов. «Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина», - сказал Миронов журналистам.

Он отметил, что окончательное решение примет съезд партии в понедельник, 25 декабря. «Завтра на съезде мы будем это решение рекомендовать, и я не сомневаюсь, съезд поддержит это решение», - сказал Миронов.

Он отметил, что эсеры поддержат Путина, поскольку это поможет им продвигать свои программные идеи, в противном случае их кандидат окажется в аутсайдерах. Как сказал Миронов, аргументация строится на риторических вопросах, первый из них: кто-нибудь сомневается в результатах выборов 18 марта, кто-нибудь сомневается, что победит Владимир Путин? «Результат понятен», - сказал он. «Второй риторический вопрос: зачем же нам выдвигать кандидата? Он будет в компании аутсайдеров, с известными мизерными процентами», - сказал Миронов.

По словам Миронова, члены президиума согласились, что поддержать кандидатуру Путина - «прагматично для нашей партии, для отстаивания наших принципиальных позиций и надо принимать такое решение».

В воскресенье «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в партии эсеров, что съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии. О поддержке кандидатуры Путина уже заявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России» это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».

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Стиль жизни
Новости

Создателей «Нуреева» не накажут за майки в поддержку Серебренникова

Интерфакс
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Выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру» в поддержку Кирилла Серебренникова не повлияет ни на судьбу постановки, ни на их собственную, заверил министр культуры России Владимир Мединский.

«Нет, не повлияет. Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. (...) Люди творческие, свободные. Хочу - такую майку надел, хочу - сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают... Мы - свободная страна», - сказал министр в воскресенье в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре 9 и 10 декабря. Над постановкой, кроме режиссера Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. Последние вышли на поклон после финала постановки в футболках с фотографией и надписью в поддержку коллеги.

Мединский заметил, что Серебренников на посту худрука сам выбрал модель, при которой «отвечал за все», когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью. «У нас есть театры, где от этой подписи в платежке худрука за уши не оттащить. Он никогда в жизни не хочет делегировать никому никакие полномочия. Он всем руководит сам, вплоть до выбора туалетной бумаги», - отметил глава Минкультуры.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Юрий Итин, а также бывший главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. Среди фигурантов дела - Екатерина Воронова, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен якобы не был. Она арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре

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Политика
Новости

«Справедливая Россия» поддержит Путина как кандидата на выборах президента

Интерфакс
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Парламентская партия «Справедливая Россия» на предвыборном съезде 25 декабря не станет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержит кандидатуру действующего президента - Владимира Путина на пост президента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

"Партия "Справедливая Россия" на своем съезде 25 декабря поддержит Владимира Путина как кандидата в президенты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. Как парламентская партия «Справедливая Россия» имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии.

О поддержке кандидатуры Путина уже заявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России» это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».

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Политика
Новости

Яшин счел выполненной главную задачу акции в Лермонтовском сквере

Ведомости
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Оппозиционер Илья Яшин назвал успешной сегодняшнюю акцию в Лермонтовском сквере Москвы: по его оценке, выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета».

Яшин счел правильным отказ от «сомнительного компромисса с мэрией» и митинга на проспекте Сахарова. «Мы не поддались давлению и стояли на своем. Итогом стало проведение независимого собрания граждан, организованного муниципальными депутатами. Это важнейший шаг к восстановлению законных прав местного самоуправления», - написал оппозиционер. Свой заслугой как организатора он назвал мирный характер акции. «Полиция, несмотря на прямые угрозы разогнать акцию, в итоге воздержалась от арестов и в последний момент разблокировала площадь», - написал он.

Выступление председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина в Лермонтовском сквере Москвы сегодня длилось примерно полчаса. Число собравшихся в сквере в формате «собрания граждан» оценили в несколько сотен человек. На Яшина собран материал об административном правонарушении, объявило московское управление МВД.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

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Новости

Умер выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

Ведомости
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Сегодня, 24 декабря, в возрасте 82 лет скончался выдающийся советский и российский лингвист, компаративист, исследователь берестяных грамот Андрей Зализняк. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене», - написал ученый.

Академик Российской академии наук по отделению литературы и языка (1997) Андрей Зализняк известен фундаментальными научными работами по морфологии русского языка и новгородским берестяным грамотам, в том числе по скрытым текстам «Новгородского кодекса». Популяризатор науки. Его перу принадлежит лингвистический анализ «Слова о полку Игореве», в котором ученый доказывает невозможность фальсификации текста в первой половине XIX в. Последовательный критик «Новой хронологии» Анатолия Фоменко. Аргументированно доказал поддельность «Велесовой книги».

«Благодаря Андрею Зализняку у нас есть Россия – и, в частности, Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы «можем повторить», - написал сегодня оппозиционер Дмитрий Гудков.

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Политика
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ЦИК продлил работу в воскресенье

Ведомости
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Центризбирком в воскресенье продлил работу в связи с большим потоком кандидатов в президенты России с документами на выдвижение, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение председателя ЦИК Эллы Памфиловой. На сайте ЦИК указано, что часы приема документов в рабочие дни – с 9 до 18 часов, в выходные - с 10 до 15 часов.

Документы для регистрации кандидатом в президенты хотел подать сегодня, но пока не подал в ЦИК оппозиционер Алексей Навальный. Сегодня в 20 городах России прошли собрания его инициативных групп, которые являются обязательным условием для кандидатов–самовыдвиженцев. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш объяснила задержку низкой температурой в шатре, где происходило собрание Навального в Москве: «Принтеры в итоге перестали работать - слишком низкая температура». «Представители ЦИК подтвердили, что примут сегодня у нас документы, и продлили работу комиссии», - написал сам Навальный.

Документы в ЦИК сегодня сдали основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидаты от «Российского общенародного союза» и «Женского диалога». Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию и не сможет баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты

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Политика
Новости

На Яшина собрали материал об административном правонарушении

Ведомости
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После акции в защиту честных выборов, которая прошла в Лермонтовском сквере в Москве, в отношении ее организаторов собрали материал об административном правонарушении. Об этом сообщили в московском управлении МВД.

Мероприятие организовал председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он планировал провести праздник «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции изменил формат на собрание граждан.

Перед началом акции к дому, где живет Яшин, прибыла полиция. Депутата остановили возле подъезда и потребовали отказаться от проведения акции, но задерживать не стали. В МВД напомнили, что мероприятие признано судом незаконным. После выступления Яшина в Лермонтовском сквере его сторонники проводили его до подъезда.

Полиция насчитала на акции 300 человек, «из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры». По оценкам корреспондента «Ведомостей», в Лермонтовском сквере собралось около 500 человек.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

Политика
Новости

В Интерполе объяснили ситуацию с Яценюком в аэропорту Женевы

Ведомости
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы, это была стандартная проверка документов, сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии», - сказал Неволя в эфире канала «112 Украина».

Он подчеркнул, что ситуация не связана с наличием какой-либо информации о Яценюке в базах данных Интерпола.

В субботу вечером пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила, что на паспортном контроле в Женеве задержали экс-премьера Украины, якобы по запросу России. «Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле по запросу России – за всем уже известные абсурдные обвинения в участии в боевых действиях в Чечне», - написала Лаппо в Faceboоk. Через десять минут политика отпустили, добавила она, предупредив, что аналогичная процедура возможна, когда Яценюк полетит обратно.

В МВД Украины заявили, что никаких препятствий со стороны Интерпола для перемещения Яценюка по всему миру не существует.

В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает. 

Политика
Новости

Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebооk. «Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — цитирует Володина «РИА Новости».

В ночь на субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Facebооk оказались недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о кибератаке на Instagram Кадырова, за которой стоят США. Глава Чечни решил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам давно хотел удалиться из этих сетей.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в «список Магнитского». Он добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».

Ранее США включили Кадырова в санкционный «список Магнитского», в который вносятся те, кто, по мнению Вашингтона, причастен к нарушению прав человека в России. По мнению Кадырова, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

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