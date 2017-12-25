Политика

Новости

СМИ назвали версии ДТП у метро «Славянский бульвар»

Крупное ДТП у метро «Славянский бульвар», где автобус въехал в подземный пешеходный переход, могло произойти по двум причинам, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах Москвы. По его словам, предварительно рассматриваются две версии: или автобус «подрезала» другая машина, или у него отказали тормоза.

По данным собеседника агентства, версия теракта в качестве причины ДТП не рассматривается. Это также подтвердил собеседник «Интерфакса». Источник ТАСС уточнил, что водитель автобуса не справился с управлением, он задержан. По словам двух информированных источников «Интерфакса», основной версией ДТП является техническая неисправность автобуса. Версия умышленного наезда на пешеходов полностью исключена, добавил собеседник ТАСС.

Ранее в понедельник у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход. Источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. В то же время источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сказал, что погибли пять человек, шесть получили травмы.

Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия