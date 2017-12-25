Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия
По данным МВД, пять человек погибли
В Москве возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход. «В районе д. 3 на Славянском бульваре автобус съехал в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве
1/16
Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания»
2/16
По данным МВД, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы. По неподтвержденным данным, всего пострадали около 15 человек
3/16
На место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел место аварии и пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших
4/16
Полицейские оцепили место ДТП. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города
5/16
По информации МВД, рассматриваются две версии аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства
6/16
Водителя автобуса задержали. С ним работают сотрудники полиции
7/16
«Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», - говорится на сайте МВД
8/16
Московские власти сообщили, что автобус принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто»
9/16
Правительство Москвы пообещало оказать пострадавшим всю необходимую помощь
10/16
На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники
11/16
На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение
12/16
Медицинский вертолет на месте аварии
13/16
Автобус извлекли из перехода, об этом рассказал находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей»
14/16
Перед тем как начать вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы топливо не загорелось
15/16
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек
16/16
Самые популярные галереи