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Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия

По данным МВД, пять человек погибли
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