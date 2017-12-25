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СМИ сообщили о задержании водителя автобуса, въехавшего в переход

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, съехавшего в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, состояние здоровья водителя автобуса позволяет допросить его. По его словам, автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании. Следствие рассматривает различные версии аварии. Основной причиной на данный момент считают техническую неисправность, рассказали агентству два информированных источника. «Версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается», - сказал один из них. В момент аварии водитель был трезв, сообщил источник. Записи с видеокамер в районе ДТП с участием автобуса будут изъяты, добавил он.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что водитель автобуса не справился с управлением. «Водитель в настоящее время задержан, он будет доставлен в отдел полиции», - сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что в ДТП с участием автобуса погибли пять человек. В Госавтоинспекции подтвердили гибель четырех человек. Точное число пострадавших пока неизвестно. 25 декабря в Москве около дома №3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный пешеходный переход.

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