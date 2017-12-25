Собянин прибыл на место ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар»

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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил продажу газовых активов

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» одобрил продажу газовых активов с аукциона.

Совет проголосовал за продажу 100% в компаниях «Маретиом инвестментс лимитед» и «Веларион инвестментс лимитед» («Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания») единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, говорится в сообщении. «Алроса» ожидает, что аукцион пройдет в I квартале 2018 г.

Выручка от продажи газа за 9 месяцев 2017 г. не превышала 3% от общей выручки по группе «Алроса», следует из отчета компании по МСФО. «Алроса» рассматривает газовые активы как непрофильные и хочет продать их любой ценой, даже ниже балансовой стоимости (36 млрд руб.), говорил ранее вице-президент по экономике и финансам компании Алексей Филипповский.

«Алроса» консолидировала 100% в «Геотрансгазе» и «Уренгойской газовой компании» весной 2012 г., выкупив по 90% за $1,037 млрд у «ВТБ капитала» и по 10% у «Метрополя» за $100 млн. В том же году компания заключила соглашение о намерениях с ОАО «Зарубежнефть», которое предусматривало продажу 25%+1 акций ЗАО «Геотрансгаз» и 26%-ной доли в «Уренгойской газовой компании» с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 г. Сделка по продаже блокпакетов «Зарубежнефти» планировалась исходя из оценки газовых активов в $1 млрд, транзакция не состоялась.

После этого «Алроса» заключила соглашение с «Роснефтью» о продаже газовых компаний за $1,38 млрд до конца 2013 г., стороны заключили соответствующее соглашение. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла стоимость завышенной. Стороны договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры о сделке прекратились.