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Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента

Телеведущая Ксения Собчак предложила оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах в 2018 г. при условии, что ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата. Об этом она написала в Instagram.

«Я неоднократно говорила, что считаю его недопуск до выборов чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей», - написала она. По ее словам, недопуск Навального до участия в выборах лишний раз говорит о необходимости идти на эти выборы.

Собчак отметила, что выступает против бойкота выборов. По ее мнению, выборы остаются единственным способом что-либо изменить, а бойкот является неэффективным и вредным методом, так как «не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина».

По ее мнению, бойкот Навального поможет Путину «получить желаемые 70%». Собчак считает, что общее дело важнее обид. Она призвала демократические оппозиционные силы объединиться. «В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», - написала она.

Центризбирком 25 декабря отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России из-за непогашенной судимости. Политика 8 февраля этого года суд приговорил к пяти годам лишения свободы. В феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова повторно (первый приговор отменен по решению ЕСПЧ) приговорил оппозиционера к пяти годом условно по делу «Кировлеса».

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