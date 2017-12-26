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МИД обвинил США в попытках поднять для России «цену конфликта» в Донбассе

У России вызывают обеспокоенность и разочарование планируемые поставки оружия на Украину из США и Канады. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин в интервью «РИА Новости».

«Мы откровенно говорим американским партнерам о нашей обеспокоенности по поводу планируемых за океаном поставок на Украину летальных вооружений», – сказал Карасин. Кроме того, разочарование вызвала информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок. «Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России «цену конфликта в Донбассе», – сказал Карасин. Он добавил, что это «ущербная и опасная логика».

Когда Канада и США принимают подобные решения о поставке оружия, то вновь разжигают внутриукраинский конфликт и втягиваются в него, отмечает Карасин. О последствиях мало кто задумывается, добавляет он. При этом он также выразил озабоченность, что оружие может быть перепродано Украиной на Ближний Восток, в том числе и террористам.

Дальнейшую судьбу самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны определить жители этих республик, считает Карасин. По его словам, выход из кризиса невозможен без конструктивного диалога между Киевом, ДНР и ЛНР. Однако этого избегают киевские власти, отметил Карасин.

Ранее Карасин говорил, что поставки летального оружия на Украину могут подорвать работу по реализации минских договоренностей. Другой замминистра иностранных дел – Сергей Рябков отмечал, что подобное решение США толкает Украину «на новое кровопролитие».

В ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Украина ожидает поставок оружия из США. Киев рассчитывает получить не только противоракетные комплексы Javelin, а также дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны.

В декабре Россия отозвала российских наблюдателей из Донбасса. Дальнейшая работа российских военных в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) стала невозможной, говорилось в сообщении МИД России.