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МИД отреагировал на сообщения о возможных поставках оружия из США на Украину

Поставки летального оружия на Украину подорвут работу по реализации минских договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. «Фактически [данное решение] поддерживает "партию войны" в Киеве, то есть те политические силы, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса. Это недопустимо», - цитирует Карасина ТАСС.

Все усилия международного сообщества должны сосредоточиться на том, чтобы «убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прямого диалога с Донецком и Луганском», считает министр.

Другой замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США «переступили черту», решив поставлять Украине летальное оружие. «Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными», - говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИДа.

Он считает, что США толкают Украину «на новое кровопролитие». «Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие», - заявил Рябков. Он обвинил Вашингтон в разжигании войны.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия на Украину. Газета The Washington Post пишет, что речь идет о продаже Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн. По данным телеканала ABC News, Трамп дал добро на поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн.

Официального подтверждения информации нет. В Кремле считают, что поставки летального оружия на Украину обострят конфликт в Донбассе. Об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.