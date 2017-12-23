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СМИ узнали о решении Трампа одобрить поставки противотанковых ракет Украине

Президент США Дональд Трамп намерен утвердить план продажи Украине противотанковых ракет, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в госдепе. Если президент подпишет план, то он будет представлен на утверждение конгрессу США.

Один из собеседников телеканала рассказал, что речь идет о продаже 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн. Официального подтверждения информации нет.

В четверг, 21 декабря, газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа одобрила поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн.

В Москве считают, что поставки летального оружия на Украину обострят конфликт в Донбассе. «Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле подчеркнули, что официально Вашингтон пока не объявил о решении поставлять на Украину летальное оружие.