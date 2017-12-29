Виновник ДТП с автобусом в Москве задержан
В московском департаменте транспорта сообщили, что задержан водитель автомобиля, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП с автобусом на Сходненской улице.
«На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области», - отмечается в сообщении департамента в Twitter.
Утром в пятницу рейсовый автобус вылетел на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве. В результате пострадали три человека, погибших нет. По предварительным данным, автобус совершил наезд на остановку после того, как в него врезался автомобиль.
В департаменте транспорта отметили, что автобус застрахован, пострадавшие получат компенсацию. У водителя автобуса ни одного нарушения ПДД с 2015 г., он имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в московском управлении СКР. Следственные органы устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего.