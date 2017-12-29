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Виновник ДТП с автобусом в Москве задержан

В московском департаменте транспорта сообщили, что задержан водитель автомобиля, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП с автобусом на Сходненской улице.

«На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области», - отмечается в сообщении департамента в Twitter.

Утром в пятницу рейсовый автобус вылетел на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве. В результате пострадали три человека, погибших нет. По предварительным данным, автобус совершил наезд на остановку после того, как в него врезался автомобиль.

Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан pic.twitter.com/RDHb7moWcz — Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.

В департаменте транспорта отметили, что автобус застрахован, пострадавшие получат компенсацию. У водителя автобуса ни одного нарушения ПДД с 2015 г., он имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в московском управлении СКР. Следственные органы устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего.

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