В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей
В результате инцидента на северо-западе Москвы трое пострадали, жертв нет
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе Москвы
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По данным властей, трое человек пострадали, погибших нет
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По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который врезался в автобус
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Власти Москвы заявили, что водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на месте происшествия
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Это уже второй на этой неделе случай наезда пассажирского автобуса на людей в Москве
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В понедельник, 25 декабря, автобус, принадлежащий подмосковному перевозчику «Мострансавто», въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар»
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