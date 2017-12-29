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Безопасность и право

В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей

В результате инцидента на северо-западе Москвы трое пострадали, жертв нет
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