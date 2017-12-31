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Роспотребнадзор дал советы по питанию в новогодние праздники

Роспотребнадзор подготовил ряд рекомендаций по тому, как надо правильно питаться в новогодние праздники. Именно в эти дни увеличивается риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, напомнила служба.

При покупке продуктов надо обращать внимание на срок годности, состав, дату изготовления, а также юридический и фактический адрес изготовителя, говорится в сообщении. Не стоит покупать «с рук» продукты домашнего приготовления: различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало.

Роспотребнадзор попросил не запивать еду газированными напитками и умеренно употреблять алкоголь. Кроме того, служба призвала не хранить готовые салаты при комнатной температуре более двух часов и не смешивать свежеприготовленную пищу со вчерашними остатками.

За новогодней ночью следует череда застолий в гостях у друзей, родственников и коллег, а это все это ведет к перееданию, говорится в сообщении. «Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», - уточняется там же.

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