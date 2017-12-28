Самые популярные новогодние блюда по версии «Яндекса»

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В последние три дня перед Новым годом «Яндекс» получает в три раза больше запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Аналитики компании выяснили, какие новогодние блюда пользуются у россиян наибольшей популярностью. Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. На первом месте в рейтинге - «селедка под шубой»

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