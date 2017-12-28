Самые популярные новогодние блюда по версии «Яндекса»
Аналитики компании рассказали, какие рецепты ищут в интернете накануне праздника
В последние три дня перед Новым годом «Яндекс» получает в три раза больше запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Аналитики компании выяснили, какие новогодние блюда пользуются у россиян наибольшей популярностью. Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. На первом месте в рейтинге - «селедка под шубой»
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На втором месте — «Оливье». Запросы про «Оливье» очень разнообразны. Многие ищут не просто рецепт, а «настоящий оливье» или «оригинальный оливье». Судя по запросам с упоминанием конкретных ингредиентов, чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками
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На третьем месте рейтинга — «Цезарь»
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«Мимозу» (четвертое место) тоже ищут очень часто, причем в Москве и Петербурге доля запросов об этом салате в полтора раза больше, чем в целом по стране
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На пятом месте самых популярных новогодних блюд - холодец
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На шестом месте рейтинга - крабовый салат
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Седьмое место - салат с кальмарами
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Россияне также хотят видеть на своем новогоднем столе тарталетки - с икрой, салатом и грибами (восьмое место)
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Популярен также салат с курицей и ананасами (девятое место)
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Замыкает топ-10 популярных новогодних блюд салат «Гранатовый браслет»
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Также популярны на новогоднем столе бутерброды: со шпротами, красной икрой, рыбой (11-е место рейтинга)
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На 12-м месте рейтинга - «Греческий салат»
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Популярны в России и рулеты из лаваша с различным наполнением (13-е место)
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На 14-м месте рейтинга - салат с креветками
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Замыкает рейтинг салат «Подсолнух»
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