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Минфин США внес пять иранских компаний в санкционный список

Минфин США внес в санкционный список пять иранских компаний, «связанных с ключевыми элементами иранской программы разработки баллистических ракет», говорится на сайте ведомства.

Санкции введены в отношении Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries за то, что они находятся в собственности либо под контролем иранской Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

«Пока иранский народ страдает, его правительство и Корпус стражей исламской революции спонсируют зарубежных военных, террористические группировки и нарушителей прав человека», - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. Он добавил, что США продолжат бороться «с вредоносной деятельностью иранского режима», в частности, будут вводить дополнительные санкции.

SBIG, которая отвечает за разработку и производство иранских твердотопливных баллистических ракет, в настоящее время находится под санкциями США, ООН и ЕС.

Ранее Вашингтон пригрозил привлечь к ответственности лиц, причастных к применению насилия в отношении участников протестов в Иране. Беспорядки в стране начались из-за сложной экономической ситуации больше недели назад. В результате столкновений погибли не менее 20 человек, более 450 арестованы за участие в беспорядках.