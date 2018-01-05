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Саакашвили в Грузии заочно приговорили к трем годам лишения свободы

Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии, передает «Интерфакс».

Изначально суд определил в качестве наказания четыре года заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть — до трех лет, уточняет «РИА Новости».

Суд согласился с обвинениями прокуратуры, что Саакашвили в 2009 г. помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 г. банкира Сандро Гиргвлиани. После оглашения приговора адвокат София Гогличидзе заявила, что «в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили», так как он имел право помиловать полицейских, являясь президентом.

Прокуратура ранее заявляла, что Саакашвили, «злостно используя свое служебное положение», участвовал в фальсификации данного уголовного дела вместе с тогдашним бывшим министром внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая и другими должностными лицами. Прокуратура Грузии также обвиняла Саакашвили в сокрытии истинных обстоятельств убийства и укрывательстве убийц Гиргвлиани.