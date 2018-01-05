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Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает приговор Тбилисского городского суда в отношении него незаконным. «Приговор» грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», – написал Саакашвили в Facebook.

По его мнению, судить президента за использование права на помилование - это «говорит о полностью политическом характере этого процесса».

Тбилисский городской суд в пятницу заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии. Суд согласился с обвинениями прокуратуры, что Саакашвили в 2009 г. незаконно помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 г. банкира Сандро Гиргвлиани.

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