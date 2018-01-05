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ЦИК отказал жене муфтия Дагестана в возможности участвовать в выборах президента

Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения на выборы президента главного редактора журнала «Ислам» и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Аналогичное решение принято относительно самовыдвиженца Татьяны Воловик.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, собрание в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось 29 декабря в Махачкале. ЦИК отказал в регистрации из-за «целого ряда нарушений избирательного законодательства», сказал Шевченко. В частности, Гамзатова не представила в ЦИК справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей, а в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что сотрудники ЦИК сначала не заметили этих нарушений, но после тщательной перепроверки был выявлен ряд несовершенств. «Ряд сотрудников аппарата будет наказан из-за того, что пропустили те или иные обстоятельства», - сказала она.

Гамзатова возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ, и является советником своего мужа - муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева - по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Ранее ЦИК отметил огромное число желающих стать президентом. На конец декабря ЦИК получил 60 заявок начать предвыборную агитацию. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей.

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