Путин поздравил православных с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», – говорится в поздравлении главы государства.
Путин отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога». Президент подчеркнул «их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем».
Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где был крещен его отец. Глава государства подарил храму двухрядную икону середины XIX в., содержащую изображения «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых церковью святых.