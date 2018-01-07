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Военные зафиксировали девять нарушений режима перемирия в Сирии

Ведомости
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Российские и турецкие военные за последние сутки установили девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщает Минобороны.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам режима прекращения боевых действий установлено пять случаев стрельбы в сирийских провинциях: три в Алеппо и два в Латакии. Турецкая сторона зафиксировала по одному нарушению в провинциях Идлиб, Алеппо, Дамаск и Латакия.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. – «Ведомости»)», – указывают в Минобороны.

В сообщении отмечается, что «обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная». Также в течение суток было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения огня населенного пункта Шасмин провинции Хомс. В результате количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов увеличилось до 2323. Всего условия прекращения боевых действий приняли 234 вооруженных формирования.

31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу боевиков, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщало Минобороны. До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщала, что в результате атаки были потеряны четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72, также взорван склад боеприпасов, а более десяти военных могли получить ранения. В Минобороны информацию о фактическом уничтожении семи российских самолетов опровергли.  

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Патриарх Кирилл поведал бездомным о своем опыте бедности

Ведомости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столичный центр помощи «Ангар спасения» православной службы «Милосердие» и принял участие в праздничном рождественском обеде для бездомных, передает «Интерфакс».

«Мое детство проходило в бедности, – обратился к бездомным патриарх. – Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился».

«Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности, и, наверное, многое я в жизни не понял бы, если бы через этот опыт не прошел», – поделился патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути. «Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение», – сказал патриарх.

Он передал бездомным подарки, в свою очередь они подарили патриарху Казанскую икону, вырезанную из дерева обитателями православного приюта подмосковного города Ожерелье.

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Пострадавший от взрыва у метро под Стокгольмом скончался

Ведомости
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Мужчина, пострадавший от взрыва у станции метро в пригороде Стокгольма, скончался в больнице, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Помимо 60-летнего мужчины также была госпитализирована шедшая с ним рядом 45-летняя женщина.

По информации полиции, мужчина поднял лежащий на земле возле станции метро Varby Gard неизвестный предмет, который затем взорвался.

Газета Aftonbladet сообщала, что объектом детонации могла быть ручная граната, однако полиция эту информацию не подтвердила. В правоохранительных органах заявляли, что не считают произошедшее терактом.

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Парламент Ирана назвал условие работы Telegram в стране

Ведомости
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Мессенджер Telegram для свободной работы на территории Ирана должен принять на себя обязательство не участвовать в продвижении антииранской повестки, заявил представитель парламента Исламской Республики Бероуз Немати. Сейчас власти разблокировали доступ к мессенджеру.

«Парламент не поддерживает фильтрацию Telegram, но он (мессенджер. – «Ведомости») должен пообещать, что не будет использоваться в качестве оружия врагов иранского народа», – приводит Firstpost слова Немати, опубликованные на его странице в Instagram .

Иранский парламент на закрытом заседании в воскресенье обсудил прошедшие в стране антиправительственные выступления, в том числе парламентариями был поднят вопрос контроля над интернетом и запрет на Telegram. По мнению иранских властей, мессенджер активно использовался для подстрекательства к беспорядкам.

Создатель Telegram Павел Дуров 31 декабря сообщил, что власти Ирана блокируют доступ к мессенджеру для большинства иранцев после отказа закрыть Telegram-каналы мирных протестующих.

По информации агентства Fars, сейчас власти полностью сняли блокировку с Telegram.

Во время беспорядков на территории Ирана также был отключен доступ Instagram, блокировка была снята 5 января.

Telegram в Иране использует около трети из 80-миллионного населения, мессенджер выступает в том числе одним из основных источников новостей в условиях строгого госконтроля за СМИ.

Антиправительственные митинги начались в Иране 28 декабря, протесты распространились на крупнейшие города страны. Акции продолжаются в воскресенье в ряде городов. В результате протестов был убит 21 человек, сотни демонстрантов задержаны.

Иранские власти заявили, что беспорядки были организованы США, Израилем и Саудовской Аравией на деньги последней.

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Политика
Новости

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

Ведомости
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Возле станции стокгольмского метро Varby Gard произошел взрыв, сообщает The Local.

По информации полиции, мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который затем взорвался.

В результате происшествия были госпитализированы 60-летний мужчина и сопровождавшая его 45-летняя женщина, первый находится в тяжелом состоянии.

Газета Aftonbladet сообщила, что объектом детонации была ручная граната, однако эта информация пока что официально не подтверждена.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании экс-президента Ирана за поддержку протестующих

Ведомости
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Власти Ирана задержали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку уличных протестов, сообщает Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По информации собеседников издания, 61-летний Ахмадинежад был задержан в Ширазе, ордер на его арест был выдан с одобрения высшего руководителя Ирана Али Хаменеи после выступления бывшего президента в городе Бушир, которое было оценено властями как разжигание беспорядков. Теперь власти надеются поместить Ахмадинежада под домашний арест.

Выступая перед протестующими, Ахмадинежад заявил, что «некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о происходящем в обществе», добавив, что Иран «страдает» от «бесхозяйственности», а не из-за отсутствия экономических ресурсов.

«Правительство [президента] Хасана Роухани считает, что они владеют землей и что люди невежественное общество, которое ничего не понимает, – сказал Ахмадинежад. – Люди злятся на это правительство из-за его монополии на общественное благосостояние».

В свою очередь Роухани заявил, что Ахмадинежад «распространяет отчаяние среди граждан» и идет на конфронтацию с режимом.

Протестные выступления начались в Иране с 28 декабря, распространившись на крупные города страны. Вышедшие на улицы протестовали против резкого роста цен на продовольствие, безработицы и коррупции. Демонстранты в том числе требовали отставки руководства страны и смены государственного строя. В результате столкновений с полицией погибло более 20 человек.

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Политика
Новости

Патриарх Кирилл рассказал о потенциальных угрозах цифровой экономики для человека

Ведомости
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Церковь обеспокоена возможностью современных технологий в экономической сфере тотально ограничить свободу человека, заявил в интервью «России 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Внедрение цифровых технологий в сфере экономики безусловно обеспечит большую эффективность системы принятия решений, однако этот процесс сопряжен не только с возможностью нанесения ущерба стране, обществу и конкретным людям, но и с риском ограничения человеческой свободы, считает патриарх.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», – подчеркнул он (цитаты по «Интерфаксу»).

В качестве примера патриарх рассказал о потенциальной угрозе блокировки банковских счетов по принципу нелояльности. «У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» – задался вопросом патриарх.

Он обратил внимание, что для получения гражданства или вида на жительство в одной из европейских стран соискателя просят посмотреть ролик о жизни, законах и обычаях этого государства. В частности, по словам патриарха, в видеоматериале ярко представлена тема ЛГБТ. Если человек не соглашается с изложенным в ролике, то ему отказывают в гражданстве или виде на жительство, отметил предстоятель.

«А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», – резюмировал патриарх.

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Экономика
Новости

ЕС потребовал от России 1,39 млрд евро в год за запрет импорта свинины

Ведомости
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Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, сообщает Politico со ссылкой на знакомые с разбирательством источники.

Арбитражный суд определит, насколько правомерны заявленные требования, после чего будет рассмотрена возможность введения санкционных мер, пояснил изданию европейский чиновник. Указанная сумма равна общей стоимости годового импорта свинины из Евросоюза до введения санкций. В ЕС также намерены каждый год увеличивать сумму взыскания на 15%.

В прошлом году ВТО признала неправомерным российский запрет на импорт свинины, который нанес тяжелый урон фермерам в Дании, Германии и Нидерландах.

Россия ограничила ввоз свинины из ЕС в 2014 г. в связи с зафиксированной в Польше и Литве африканской чумой свиней, впоследствии свинина была включена в список запрещенных к ввозу продуктов в рамках продуктового эмбарго. Осенью 2017 г. Москва также запретила импорт живых свиней и любых субпродуктов из ЕС, США, Канады, Норвегии и ряда других стран.

Минэкономразвития ранее сообщало, что введенные в 2014 г. ограничения на импорт свинины отменены по требованию ВТО, однако поставки остаются под запретом из-за продэмбарго.

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Новости

В Москве зафиксирована близкая к рекордной температура воздуха

Ведомости
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В Москве к 8.00 в воскресенье зафиксирована температура воздуха плюс 2,7 градуса, что на 0,8 градуса меньше абсолютного рекорда для 7 января почти за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

Прежний температурный максимум 7 января был зафиксирован в 2007 г., когда температура в столице поднялась до 3,5 градуса выше нуля.

Ожидается, что к ночи 8 января в Москве резко похолодает – до минус 4 градусов (в Подмосковье – до минус 7), ветер усилится до 6-11 м/с, местами – до 18 м/с, что близко к штормовым значениям. В ближайшие сутки в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, а также гололедица.

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Политика
Новости

Путин поздравил православных с Рождеством

Ведомости
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», – говорится в поздравлении главы государства.

Путин отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога». Президент подчеркнул «их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем».

Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где был крещен его отец. Глава государства подарил храму двухрядную икону середины XIX в., содержащую изображения «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых церковью святых.

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Бизнес
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В России начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

Ведомости
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В России начались опытные испытания десятого образца истребителя пятого поколения Су-57, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

До последнего времени в летных испытаниях принимали участие девять образцов с двигателем «первого этапа». 5 декабря произошел первый полет истребителя с двигателем второго этапа.

«Новейший перспективный авиационный комплекс пятого поколения Т-50ПАК ФА, на который мы возлагаем большие надежды и планы. Совсем скоро он начнет поступать на вооружение ВКС России», - говорится в публикации ОАК на странице в Facebook.

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что поставки военным истребителей Су-57 начнутся уже в этом году.

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Бизнес
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Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь из США с 4 января

Интерфакс
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Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о задержке двух рейсов, следующих по маршруту Вашингтон - Москва.

Речь идет о рейсах SU533 и SU539. Пассажиры данных рейсов должны были вылететь в Москву еще 4 января по местному времени. Однако аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона.

Однако, сообщает в субботу «Аэрофлот», компания по наземному обслуживанию рейсов авиакомпании в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность их обслуживания. В качестве причины указываются «неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс».

Когда именно самолеты вылетят в Москву, в «Аэрофлоте» точно сказать не могут. «В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12.00 и 14.00 соответственно», - говорится в сообщении авиакомпании.

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