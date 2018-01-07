Политика

Новости

Военные зафиксировали девять нарушений режима перемирия в Сирии

Российские и турецкие военные за последние сутки установили девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщает Минобороны.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам режима прекращения боевых действий установлено пять случаев стрельбы в сирийских провинциях: три – в Алеппо и два – в Латакии. Турецкая сторона зафиксировала по одному нарушению в провинциях Идлиб, Алеппо, Дамаск и Латакия.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. – «Ведомости»)», – указывают в Минобороны.

В сообщении отмечается, что «обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная». Также в течение суток было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения огня населенного пункта Шасмин провинции Хомс. В результате количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов увеличилось до 2323. Всего условия прекращения боевых действий приняли 234 вооруженных формирования.

31 декабря российская авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу боевиков, в результате чего погибли двое военнослужащих, сообщало Минобороны. До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщала, что в результате атаки были потеряны четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72, также взорван склад боеприпасов, а более десяти военных могли получить ранения. В Минобороны информацию о фактическом уничтожении семи российских самолетов опровергли.