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СМИ сообщили о задержании экс-президента Ирана за поддержку протестующих

Власти Ирана задержали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку уличных протестов, сообщает Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По информации собеседников издания, 61-летний Ахмадинежад был задержан в Ширазе, ордер на его арест был выдан с одобрения высшего руководителя Ирана Али Хаменеи после выступления бывшего президента в городе Бушир, которое было оценено властями как разжигание беспорядков. Теперь власти надеются поместить Ахмадинежада под домашний арест.

Выступая перед протестующими, Ахмадинежад заявил, что «некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о происходящем в обществе», добавив, что Иран «страдает» от «бесхозяйственности», а не из-за отсутствия экономических ресурсов.

«Правительство [президента] Хасана Роухани считает, что они владеют землей и что люди – невежественное общество, которое ничего не понимает, – сказал Ахмадинежад. – Люди злятся на это правительство из-за его монополии на общественное благосостояние».

В свою очередь Роухани заявил, что Ахмадинежад «распространяет отчаяние среди граждан» и идет на конфронтацию с режимом.

Протестные выступления начались в Иране с 28 декабря, распространившись на крупные города страны. Вышедшие на улицы протестовали против резкого роста цен на продовольствие, безработицы и коррупции. Демонстранты в том числе требовали отставки руководства страны и смены государственного строя. В результате столкновений с полицией погибло более 20 человек.