В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

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Патриарх Кирилл поведал бездомным о своем опыте бедности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столичный центр помощи «Ангар спасения» православной службы «Милосердие» и принял участие в праздничном рождественском обеде для бездомных, передает «Интерфакс».

«Мое детство проходило в бедности, – обратился к бездомным патриарх. – Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился».

«Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности, и, наверное, многое я в жизни не понял бы, если бы через этот опыт не прошел», – поделился патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути. «Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение», – сказал патриарх.

Он передал бездомным подарки, в свою очередь они подарили патриарху Казанскую икону, вырезанную из дерева обитателями православного приюта подмосковного города Ожерелье.