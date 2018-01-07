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Пострадавший от взрыва у метро под Стокгольмом скончался

Мужчина, пострадавший от взрыва у станции метро в пригороде Стокгольма, скончался в больнице, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Помимо 60-летнего мужчины также была госпитализирована шедшая с ним рядом 45-летняя женщина.

По информации полиции, мужчина поднял лежащий на земле возле станции метро Varby Gard неизвестный предмет, который затем взорвался.

Газета Aftonbladet сообщала, что объектом детонации могла быть ручная граната, однако полиция эту информацию не подтвердила. В правоохранительных органах заявляли, что не считают произошедшее терактом.