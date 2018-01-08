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ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев в президенты

Центризбирком объявил о завершении приема документов от кандидатов-самовыдвиженцев на должность президента России в 0 часов 8 января 2018 г. По данным ЦИК, из 46 заявленных кандидатов документы на рассмотрение подали только 15, причем пятеро - в последний день, 7 января.

ЦИК зарегистрировал три группы избирателей в поддержку самовыдвиженцев - Владимира Путина (президент России), Владимира Михайлова (костромской депутат) и Александра Чухлебова (петербургский предприниматель). Однако у Чухлебова обнаружился вид на жительство в Финляндии, и постановление ЦИК России в отношении регистрации группы избирателей в поддержку Чухлебова было отменено.

«Напомним, что после открытия специального счета для формирования избирательного фонда кандидаты начинают сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, предстоит собрать не менее 300 000 подписей избирателей», - пишет ЦИК.

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей от 14 политических партий: ЛДПР (Жириновский В. В.), «Честно» / Человек. Справедливость. Ответственность /» (Худяков Р. И.), «Яблоко» (Явлинский Г. А.), «Партия Роста» (Титов Б. Ю.), «Альянс зеленых» (Агурбаш Э. К.), Российский общенародный союз (Бабурин С. Н.), Монархическая партия (Баков А. А.), КПРФ (Грудинин П. Н.), «Гражданская инициатива» (Собчак К. А.), «Партия добрых дел» (Гордон Е. В.), «Партия социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу» (Полищук С. П.), «Партия социальной защиты» (Козлов М. В.), «Коммунистическая партия коммунисты России» (Сурайкин М. А.), «Рот фронт» (Лисицына Н. С.). Из них в настоящий момент специальные избирательные счета открыли 11 кандидатов.

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