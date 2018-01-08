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Советник Трампа рассказал о вмешательстве России в будущие выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике, пишет Reuters со ссылкой на прежде не публиковавшееся выступление Макмастера, запись которого попала в распоряжение мексиканской газеты Reforma.

Выступая 15 декабря в Джеймстаунском фонде (Вашингтон), советник Дональда Трампа указал на признаки вовлеченности России в кампанию по дезинформации в преддверии президентских выборов в Мексике (состоятся в июле 2018 г.). «Мы наблюдали изощренные попытки поляризовать демократические общества и стравить их отдельные фракции... Уже видны признаки такой деятельности на первых стадиях президентской кампании в Мексике», - заявил Макмастер.

По мнению Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании. «Например, тем, что касается России, мы обеспокоены, мы чрезвычайно обеспокоены этими изощренными кампаниями подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды. Использованием кибертехнологий для этого», - заявил советник Трампа. Дальнейших комментариев агентству получить не удалось.