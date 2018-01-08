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Захарова обвинила во вранье директора ЦРУ Майка Помпео

Москва считает ложным заявление директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия десятилетиями вмешивалась в выборы в США, написала сегодня в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия "начала" это грязное дело? Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», - считает Захарова.

По ее словам, все подобные обвинения начались только с приходом в Белый дом Дональда Трампа. «Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» - одним словом, песня половецких пленниц», - резюмировала представитель МИДа.

Накануне Помпео сказал в интервью в ходе передачи Face the Nation телеканала CBS, что Россия десятилетиями пыталась вмешаться в выборы в США и следующая такая попытка Москвы ожидается на ноябрьских выборах в конгресс. «Несомненно. Занимались этим десятилетиями», - ответил Помпео на вопрос ведущего о том, пытаются ли русские подорвать легитимность выборов в США в 2018 г. Он уточнил, что в ЦРУ обеспокоены попытками повлиять на выборы в США не только со стороны России, но и со стороны других держав. «У нас множество врагов, стремящихся подорвать западную демократию», - заявил директор спецслужбы.