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Холода в США привели к гибели 26 человек

Небывалые холода на Восточном побережье США привели к гибели 26 человек, сообщил сегодня канал CBS. По этим данным, из-за вторжения холодного арктического воздуха побиты рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 г. (-19 градусов). Худшая волна холода позади: с понедельника начнется потепление, говорится в сообщении.

По оценкам AP, около 100 млн человек в разной степени пострадали из-за экстремальных холодов.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую нагонную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать. Были закрыты несколько аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменил уже свыше 500 рейсов. В больницы поступает много пациентов с обморожениями.