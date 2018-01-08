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В Нью-Йорке загорелся Trump Tower

На крыше небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке рано утром в понедельник произошло возгорание, сообщили американские СМИ. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 7 утра по местному времени. По сведениям The Washington Post, ведущей трансляцию с места событий, пожарным Нью-Йорка удалось взять возгорание под контроль. Часть Пятой авеню Манхэттена, примыкающей к небоскребу, перекрыта машинами экстренных служб.

На месте работают более 10 пожарных бригад, полная эвакуация здания не проводилась. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Изначально в соцсетях появились фото темного дыма, выходящего из вентиляционной шахты на крыше Trump Tower. Около 16.00 мск пожар был локализован. По данным CBS News, источником возгорания оказалось короткое замыкание.

В 58-этажном 200-метровом небоскребе Trump Tower, построенном компанией Дональда Трампа в 1983 г., находятся люксовые апартаменты и офисы, в том числе штаб-квартира The Trump Organization и трехэтажный пентхаус самого президента США. Имеет ли возгорание отношение к апартаментам Трампа, пока не сообщается. Однако известно, что в момент возгорания президента в здании не было.

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