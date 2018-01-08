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В Нью-Йорке загорелся Trump Tower

Ведомости
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На крыше небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке рано утром в понедельник произошло возгорание, сообщили американские СМИ. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 7 утра по местному времени. По сведениям The Washington Post, ведущей трансляцию с места событий, пожарным Нью-Йорка удалось взять возгорание под контроль. Часть Пятой авеню Манхэттена, примыкающей к небоскребу, перекрыта машинами экстренных служб.

На месте работают более 10 пожарных бригад, полная эвакуация здания не проводилась. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Изначально в соцсетях появились фото темного дыма, выходящего из вентиляционной шахты на крыше Trump Tower. Около 16.00 мск пожар был локализован. По данным CBS News, источником возгорания оказалось короткое замыкание.

В 58-этажном 200-метровом небоскребе Trump Tower, построенном компанией Дональда Трампа в 1983 г., находятся люксовые апартаменты и офисы, в том числе штаб-квартира The Trump Organization и трехэтажный пентхаус самого президента США. Имеет ли возгорание отношение к апартаментам Трампа, пока не сообщается. Однако известно, что в момент возгорания президента в здании не было.

Первый год Трампа в графиках и цифрах

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При пожаре в девятиэтажном доме в Тюмени погиб человек

Интерфакс
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При сильном пожаре в Тюмени есть погибший и пострадавший, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в кирпичном доме по адресу Ткацкий проезд, 6, поступило в 17.41 по местному времени (15.41 мск). По данным ведомства, к моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Первоначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, затем она выросла до 1500 кв. м. Из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области, в результате пожара один человек погиб. «Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», - сообщил собеседник агентства. Также есть один пострадавший. «По нашей информации, одного человека увезла скорая, женщина отказалась от госпитализации», - добавил он.

На 19.20 мск пожар ликвидирован. «Сейчас идет проверка комнат, проливка и по людям [принимается решение] - кого запускать домой, кого в гостиницу "Колос" расселять», - пояснил он.

На тушении пожара было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек.

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Пожар в Тюмени охватил жилую девятиэтажку

Ведомости
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Пожар в Тюмени охватил кирпичное девятиэтажное жилое здание по адресу Ткацкий проезд, 6, жильцы эвакуированы, сообщило региональное управление МЧС.

По сведениям МЧС, произошло возгорание утеплителя с 1-го по 7-й этаж на площади 500 кв. м с распространением на кровлю здания. «Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 138 человек, спасено 23 человека. Для обогрева граждан направлены автобусы Тюменского ПАТП. В тушении пожара задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются», - пишет управление.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно активное открытое горение целой секции здания и крыши с периодическим падением горящих кусков обшивки. Температура в Тюмени - минус восемь градусов.

Политика
Новости

Ракетный эсминец США вошел в порт Одессы

Ведомости
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Ракетный эсминец (корабль УРО) США USS Carney вошел в порт Одессы и пришвартовался у глубоководного контейнерного терминала, сообщили украинские СМИ. Корабль несет мощный радар системы Aegis и широкий набор ракет, включая зенитные и крылатые.

Это первый в 2018 г. военный корабль НАТО, вошедший в акваторию Черного моря, отмечает УНИАН. Именно Carney в июле 2017 г. принял на борт президента Украины Петра Порошенко в ходе учений Sea Breeze - 2017.

По информации командования 6-го флота ВМС США, цель визита Carney - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО. Корабль пробудет в Одессе до 11 января. Предусмотрен ряд совместных с Украиной встреч и мероприятий.

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Политика
Новости

Холода в США привели к гибели 26 человек

Ведомости
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Небывалые холода на Восточном побережье США привели к гибели 26 человек, сообщил сегодня канал CBS. По этим данным, из-за вторжения холодного арктического воздуха побиты рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 г. (-19 градусов). Худшая волна холода позади: с понедельника начнется потепление, говорится в сообщении.

По оценкам AP, около 100 млн человек в разной степени пострадали из-за экстремальных холодов.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую нагонную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать. Были закрыты несколько аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменил уже свыше 500 рейсов. В больницы поступает много пациентов с обморожениями.

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Финансы
Новости

ЦБ опубликовал список новаций в банковской системе в 2018 году

ТАСС
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В 2018 г. Банк России перейдет к пропорциональному регулированию банковской системы и повысит взносы в фонд страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

В течение 2018 г. банки должны будут решить - либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период закончится к 1 января 2019 г. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ.

Для системно значимых банков ЦБ вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива - 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Также в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

С 1 января 2018 г. для всех банков обязателен к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Наконец, ЦБ напомнил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

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Политика
Новости

Захарова обвинила во вранье директора ЦРУ Майка Помпео

Ведомости
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Москва считает ложным заявление директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия десятилетиями вмешивалась в выборы в США, написала сегодня в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия "начала" это грязное дело? Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», - считает Захарова.

По ее словам, все подобные обвинения начались только с приходом в Белый дом Дональда Трампа. «Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» - одним словом, песня половецких пленниц», - резюмировала представитель МИДа.

Накануне Помпео сказал в интервью в ходе передачи Face the Nation телеканала CBS, что Россия десятилетиями пыталась вмешаться в выборы в США и следующая такая попытка Москвы ожидается на ноябрьских выборах в конгресс. «Несомненно. Занимались этим десятилетиями», - ответил Помпео на вопрос ведущего о том, пытаются ли русские подорвать легитимность выборов в США в 2018 г. Он уточнил, что в ЦРУ обеспокоены попытками повлиять на выборы в США не только со стороны России, но и со стороны других держав. «У нас множество врагов, стремящихся подорвать западную демократию», - заявил директор спецслужбы.

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Экономика
Новости

Правительство утвердило правила субсидирования кредитов под 6,5% для малого бизнеса

Ведомости
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Правительство России утвердило правила субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) из федерального бюджета, сообщил сайт правительства.

Субсидии банкам предоставляются при условии, что конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% – для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные цели и не более трех лет – на оборотные цели.

Чтобы получить право на субсидии, российский банк должен иметь опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдать нормативы ЦБ, не иметь задолженностей по налогам и по возврату субсидий и не получать средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» назвал причину снятия с рейса жены футболиста Аршавина

Ведомости
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Жену футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса «Аэрофлота» 6 января Москва - Алма-Ата за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа, разъяснила сегодня авиакомпания.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что Аршавина пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса из экономкласса и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. По данным авиакомпании, экипаж несколько раз устно предупредил пассажирку о недопустимости таких действий, выдал письменное предписание, а когда все это не возымело действия, командир воздушного судна решил снять пассажиров с рейса.

Инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946. «Аэрофлот» напоминает, что «располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки». «С июня 2018 г. авиакомпании получат законное право включать в черные списки деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке», - резюмирует авиакомпания.

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития прокомментировало выход России из ВТО из-за спора о свинине

ТАСС/Ведомости
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Вопрос выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с претензиями Евросоюза по поводу ограничений импорта свинины не рассматривается, сообщила сегодня пресс-служба Минэкономразвития.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», - пишет Минэкономразвития.

О том, что Россия может ответить на претензии ЕС выходом из ВТО, накануне сказал первый зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», - сказал парламентарий.

Сегодня директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что Россия созовет панель арбитров в ВТО, чтобы те установили, выполнила ли Россия решение о снятии эмбарго на ввоз свинины и свиней из ЕС. Он уточнил, что речь идет не о штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок ЕС.

ВТО направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины. Запрет на импорт свинины из ЕС был введен Россией в январе 2014 г. из-за вспышки АЧС в районах Евросоюза вблизи границы с Белоруссией. В августе 2016 г. арбитры ВТО признали, что отказ России от импорта некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, в феврале 2017 г. Россия проиграла апелляцию.

По оценке ЕС, закрыв свой рынок для европейской свинины, Россия лишила страны союза почти 25% экспорта этой продукции, что привело к перенасыщению рынка и падению цен. В 2013 г. ЕС поставил в Россию свинины на 1,4 млрд евро.

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Экономика
Новости

Счетная палата оценила реальный дефицит бюджета 2017 года

ТАСС
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Дефицит федерального бюджета 2017 г. будет меньше заложенного в закон о бюджете за счет цен на нефть, сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в выходящем во вторник интервью «Российской газете».

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 млрд руб. больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9% ВВП», - сказала Голикова изданию.

В 2018 г. достаточно оснований ожидать стабильного исполнения бюджета, считает Голикова. «Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января», - добавила председатель СП.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета в 2017 г., по оценке министерства, составит 1,6% ВВП. В Минфине полагают, что доходы бюджета в минувшем году составили 14,99 трлн руб., что больше запланированного в первой редакции бюджета на 1,5 трлн руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

SpaceX успешно запустила секретный спутник

Интерфакс
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Американская компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщил телеканал CNN. Многоразовая первая ступень носителя совершила успешную посадку.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник. Не раскрывается не только предназначение спутника, но и агентство, в интересах которого он запущен. Zuma выведен на низкую околоземную орбиту (высотой порядка 2000 км).

Запуск откладывался более месяца и стал первым запуском ракеты-носителя SpaceX в 2018 г. На январь запланирован первый испытательный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков. Россия в 2017 г. также провела 18 успешных космических запусков, один запуск («Метеор-М» 28 ноября) был аварийным.

Зачем печатать гаечный ключ в космосе

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