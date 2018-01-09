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Президент Польши отправил в отставку нескольких ключевых министров

Президент Польши Анджей Дуда сменил девять министров. Кадровые перестановки в правительстве произошли по предложению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Торжественная церемония принесения присяги новыми членами кабинета министров прошла в президентском дворце во вторник, передает польское информагентство РАР.

Министром иностранных дел Польши назначен 61-летний профессор социальных наук Яцек Чапутович. Его предшественник на посту министра Витольд Ващиковский возглавлял польское внешнеполитическое ведомство с конца 2015 г.

Министром финансов назначена Тереза Червиньская. До нее этот пост занимал Матеуш Моравецкий. В декабре 2017 г. он возглавил правительство.

Министром обороны республики стал экс-министр внутренних дел Мариуш Блащак. До него Минобороны возглавлял Антоний Мачеревич. Министром внутренних дел страны назначен Иоахим Брудзиньский.

Как отмечает AP, смена ключевых министров произошла в Польше накануне встречи премьер-министра с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и вице-президентом Фрэнсисом Тиммерсом. Ранее Брюссель критиковал бывшего министра обороны Польши Мачеревича из-за внутренних конфликтов в министерстве и недостаточную модернизацию армии, а экс-министра иностранных дел Ващиковского в ЕС воспринимали как «неэффективного дипломата». Перестановки в правительстве произошли перед началом переговоров о новом семилетнем бюджете Польши. Таким образом Варшава надеется улучшить отношения с властями ЕС, отмечает Reuters.

Министром инвестиций и развития назначен Ежи Квечиньский, министром здравоохранения - Лукаш Шумовский, министром окружающей среды - Хенрик Ковальчик, министром инфраструктуры - Анджей Адамчик.

Министром предпринимательства и технологий назначена Ядвига Эмилевич. Ранее подобной должности в польском кабинете министров не было. На официальном сайте правительства Польши в списке ведомств министерства предпринимательства и технологий нет. Возглавлявшая министерство цифризации Анна Стрежиньская отправлена в отставку. Новый руководитель данного ведомства пока не назначен.