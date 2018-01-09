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«Мемориал» сообщил о задержании руководителя представительства в Чечне

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о задержании в Чечне руководителя регионального представительства Оюба Титиева. Замминистра внутренних дел по Чеченской республике Апти Алаудинов подтвердил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой информацию о задержании Титиева. Правозащитник находится в курчалоевском РОВД, сообщает пресс-служба «Мемориала».

Как рассказали в пресс-службе «Мемориала», Алаудинов пообещал Москальковой, что в ближайшее время к Титиеву допустят правозащитников, членов ОНК и адвоката.

Руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов связался с членом СПЧ при главе Чечни Хедой Саратовой. В свою очередь правозащитница позвонила начальнику курчалоевского РОВД. Он также подтвердил информацию о задержании и нахождении Титиева в курчалоевском РОВД.

«9 января сотрудники грозненского представительства ПЦ "Мемориал" с утра вышли на работу, однако их руководитель Оюб Титиев отсутствовал. В 9 часов утра Титиев должен был встретиться со своим знакомым в селе Майртуп Курчалоевского района и отправиться в Грозный. Знакомый прождал его около часа, после чего стал звонить Титиеву, но тот не брал трубку», - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Ждавший Титиева мужчина увидел автомобиль задержанного между населенными пунктами Курчалой и Майртуп. Автомобиль осматривали несколько человек в форме ДПС. Титиев при этом находился рядом с автомобилем.

«Знакомому удалось выяснить, что Титиев в сопровождении автомобиля ДПС отправился в Курчалой. Он обнаружил его машину возле здания местного РОВД, однако попасть внутрь ему не удалось. Также не допустили в помещение адвоката», - рассказали в «Мемориале».