Около 13 000 туристов оказались в снежном плену на курорте в Швейцарии

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Костыгин подал иск о банкротстве совладельца «Юлмарта»

Акционер компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, подал иск о банкротстве партнера по бизнесу Михаила Васинкевича из-за долга в размере 405 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«У Костыгина не оставалось другого пути, кроме как обратиться с иском о личном банкротстве Михаила Васинкевича. Во время досудебных переговоров и на самом суде тот заявлял, что не собирается погашать задолженность перед Костыгиным. В частности, он прямо заявил на последнем заседании Мосгорсуда, что если бы знал, что ему придется нести ответственность по поручительству по кредиту «Газпромбанку», то никогда бы его не подписал», - пояснил ситуацию адвокат истца Станислав Данилов.

Как утверждает Данилов, Васинкевич готовился к подобному развитию событий и «начал переоформление остатков своих активов сразу после того, как получил уведомление, что «Газпромбанк» списал средства со счетов Костыгина».

Как пояснил адвокат, Васинкевич является поручителем по кредиту. После погашения кредита другим поручителем – Костыгиным – все требования перешли к нему. Это подтверждено решениями судов двух инстанций.

Васинкевич заявил, что не знает о подаче заявления Костыгиным, но уверен, что денежные требования сформированы искусственно, поскольку «Юлмарт» как основной должник мог их погасить. «Вместо погашения долга Костыгин, используя возможность влиять на менеджмент "Юлмарта", предъявил долг ко мне и к другим поручителям группы компаний "Юлмарт" с целью оказания давления на меня и введения в компаниях группы "Юлмарт" банкротных процедур», - передал он через представителя.

8 декабря 2017 г. суд продлил домашний арест Костыгину до 14 марта 2018 г. Бизнесмен находится под домашним арестом с 11 октября. Следствие подозревает его в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).

Костыгин в марте 2016 г. заключил договор со Сбербанком об открытии кредитной линии. По контракту он получил от банка 1 млрд руб., не собираясь исполнять условия договора. Предприниматель предоставил Сбербанкк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», «а деньгами распорядился по своему усмотрению», считает следствие. Костыгин вину не признает.