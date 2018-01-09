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Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе

Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана Алексея Ерхова и Мухаммада Ибрахима Тахериана соответственно из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает информагентство «Анадолу» и турецкая газета Hurriyet.

Турецкая сторона выразила недовольство в связи с продолжающимися атаками правительственных сил Сирии в зоне деэскаации в провинции Идлиб на севере страны, рассказали информагентству дипломатические источники в Анкаре.

«Обеспокоенность турецких властей доведена до сведения стран - гарантов Астанинских договоренностей как по военным, так и по дипломатическим каналам», - сообщает «Анадолу».

Турция потребовала от России доведения до сирийских властей недопустимости нарушений договоренностей в преддверии намеченного на 28-30 января Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Схожие требования были высказаны послу Ирана в Анкаре.

Информацию о вызове послов в МИД Турции подтвердил источник ТАСС. «9 января в наше министерство был вызван посол России, которому мы передали по этой теме наши реакцию и опасения на этот счет, а также попросили передать необходимую информацию режиму, чтобы подобные действия были прекращены», - рассказал источник в турецком МИДе.

В посольстве России в Анкаре отказались от комментариев по данной теме.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 9 января заявил, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с террористами наносят удары по позициям умеренной оппозиции в Идлибе.

В российском Минобороны рассказали, что Россия и Турция зафиксировали за последние сутки девять случаев нарушения режима перемирия в Сирии.