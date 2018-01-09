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Двое российских миллиардеров и несколько топ-менеджеров купили гражданство Мальты

В списке натурализованных граждан Мальты, получивших паспорта в 2016 г., обнаружились имена десятков российских бизнесменов, включая основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа и членов его семьи, сообщило РБК. Имена новых граждан опубликованы в официальном журнале правительства Мальты в соответствии с законодательством страны, входящей в Евросоюз с 2004 г.

В списке также обнаружились имена и фамилии, полностью совпадающие с именами и фамилиями владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, совладельца ICT Holding Александра Несиса, основного владельца алкогольного холдинга «Белуга груп» Александра Мечетина, крупнейшего латифундиста России Игоря Худокормова и зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея.

Аркадий Волож и Борис Минц - долларовые миллиардеры. В 2017 г. они вошли в топ-100 российского рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes с состоянием в $1,1 млрд и $1,3 млрд соответственно.

На запрос РБК о мальтийском паспорте совладельца из упомянутых компаний ответил только «Яндекс», сообщив, что «наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме». Аркадий Волож остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России, подчеркнула пресс-служба «Яндекса». Мальтийское гражданство Минца подтвердил близкий к бизнесмену источник.

Также в списке семья владельца девелопера ФСК «Лидер» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и руководитель российского представительства компании Candy-Hoover Group, бывший вице-президент Lenovo Глеб Мишин. По словам Воронина, мальтийский паспорт - «просто вопрос удобства передвижения во время наших путешествий». Всего в списке более 700 сочетаний имен и фамилий, совпадающих с именами известных в России людей.

Россияне, фигурирующие в списке, получили гражданство по программе Мальты «Гражданство в обмен на инвестиции», которая работает с 2013 г. Минимальная сумма инвестиций в страну для получения гражданства - 880 000 евро без налогов и сборов. Эта сумма включает пожертвование и дорогую недвижимость на острове - стоимостью не менее 350 000 евро. Мальтийский паспорт дает право безвизового въезда в большинство стран мира, при этом его обладатель не обязан жить на острове и быть его налоговым резидентом.