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Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, передает CNBC со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Трамп на форуме будет представлять интересы американского бизнеса. Он собирается «продвигать свою политику по укреплению американских предприятий, промышленности и интересы американских рабочих».

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января. В прошлом году Трамп отказался от посещения форума. Вместо него на форум поехал его завсегдатай - финансист из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи. Летом 2017 г. он получил пост директора по связям в американской администрации. Скарамуччи приехал в 2017 г. в Давос как представитель Трампа. Многие участники форума в 2017 г. были настроены критически по отношению к Трампу - по крайней мере, один из них говорил о «вульгарности» избранного президента США, сообщал год назад CNBC. Поэтому Скарамуччи тогда пришлось убеждать участников форума, что не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter.

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