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Ростуризм предупредил отдыхающих в Швейцарии россиян об опасности схода лавин

Ростуризм рекомендует отдыхающим в Швейцарии россиянам следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости следовать рекомендациям местных властей из-за высокой опасности схода лавин. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с обильными снегопадами, порывами ветра и высокой вероятностью схода лавин в швейцарских кантонах Вале и Тичино объявлен оранжевый уровень метеоопасности», — говорится в сообщении Ростуризма. Агентство также просит туроператоров, продающих туры на горнолыжные курорты Швейцарии, предупреждать клиентов о погодных условиях.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у «Джет тревел» 16 туристов отдыхают на курорте Червиния, они должны были вылететь в Москву 9 января, но из-за непогоды туристы остаются в отелях. Они проживают за счет региона и смогут вернуться домой только после открытия дороги. «У туроператора BSI Group туристы должны вылетать из Червинии 11 января, но они также находятся в отеле. В компании рассчитывают, что дорогу откроют в среду», - отметили в АТОР. На курорте Церматт находятся около 30 туристов туроператора PAC Group, их вылет запланирован на 12 января.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за сильных снегопадов на швейцарском курорте Церматт оказались заблокированными около 13 000 туристов.

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